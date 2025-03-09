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 | Burak Ayaydın

Rıza Çalımbay galibiyetle başladı! Sivasspor'dan muhteşem geri dönüş

Rıza Çalımbay Süper Lig'e galibiyetle döndü. Geçtiğimiz günlerde Sivasspor'un başına geçen Rıza Çalımbay, yeni dönemine galibiyetle başladı.

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Rıza Çalımbay galibiyetle başladı! Sivasspor'dan muhteşem geri dönüş
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
09.03.2025
saat ikonu 16:13
|
GÜNCELLEME:
09.03.2025
saat ikonu 16:18

Teknik direktörlüğe tekrar Rıza Çalımbay'ı getiren Net Global Sivasspor, Göztepe karşısında 1-0'dan geri döndü ve zorlu maçı 3-1 kazandı. Gol yemesiyle birlikte kendi sahasında yine mağlup olacağı düşünülen Sivasspor, geriye düşmesine rağmen maça tutundu ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

SİVASSPOR RIZA ÇALIMBAY İLE KAZANDI

Teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan'ın yerine Rıza Çalımbay'ı getiren Sivasspor, tecrübeli çalıştırıcıyla çıktığı ilk maçından 3 puanla ayrıldı

MAÇIN KRİTİK ANLARI

Göztepe, 33. dakikada Kuryu Matsuki'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Sivasspor ise bu gole 48. dakikada Charilaos Charisis ve 66 ile 77. dakikalarda Bekir Böke ile karşılık verdi. İzmir ekibinde 43. dakikada Koray Günter ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Sivasspor, Rıza Çalımbay'la hayat buldu: Maça sürpriz isim damga vurdu

Sıkça Sorulan Sorular

RIZA ÇALIMBAY KAÇINCI KEZ SİVASSPOR'UN BAŞINA GEÇTİ?
Deneyimli hoca, bu başlangıcıyla birlikte 3. kez Sivasspor'u yönetiyor.
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#sivasspor
#trendyol süper lig
#rıza çalımbay
#Spor
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