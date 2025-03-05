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Editor
 | Burak Ayaydın

Rıza Çalımbay yeniden Süper Lig'de! Resmi açıklama geldi

Rıza Çalımbay resmen Sivasspor'da. Süper Lig ekibi Sivasspor, anlaşmaya dair resmi bir açıklama yaptı ve Rıza hoca için anlamlı bir paylaşım gerçekleştirdi.

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Rıza Çalımbay yeniden Süper Lig'de! Resmi açıklama geldi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 17:16
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 17:24

Rıza Çalımbay'da beklenen oldu ve yeniden Sivasspor'un başına geçti. Süper Lig'de sıkıntılı zamanlardan geçen Sivasspor, Rıza hoca ile yeniden çıkışa geçmek istiyor.

SİVASSPOR'DAN RIZA ÇALIMBAY İÇİN ÖZEL AÇIKLAMA

"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Rıza Çalımbay ile anlaşmaya vardı. Rıza Çalımbay, Sivasspor ailesi için sadece bir teknik direktör değil, aynı zamanda şehrimizin ve kulübümüzün değerlerini en iyi şekilde temsil eden bir semboldür. Geçmişte iki farklı dönemde kulübümüzde toplam 7,5 yıl görev yaparak, takımımızı Süper Lig’de, Avrupa kupalarında ve Türkiye Kupası’nda sayısız başarıya taşımıştır. Onun liderliğinde elde ettiğimiz 3 sezon üst üste Avrupa kupalarına katılma başarısı ve 2022 yılında kazandığımız tarihi Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu ve ligdeki başarılarımız taraftarlarımıza unutulmaz anlar yaşatmıştı. Sivasspor Kulübü olarak, Rıza Çalımbay’ın engin tecrübesi ve liderlik vasıflarıyla takımımızın yeniden başarıdan başarıya koşacağına yürekten inanıyoruz. Memleketine olan bağlılığı ve Sivasspor sevgisiyle yeniden yuvaya dönen Rıza Çalımbay’a hoş geldin diyor, kırmızı-beyazlı camiamızla birlikte yeni zaferlere imza atacağına inanıyoruz. Yuvana hoş geldin Rıza Çalımbay."

https://x.com/Sivasspor/status/1897289181753172466

Sıkça Sorulan Sorular

RIZA ÇALIMBAY EN SON HANGİ TAKIMIN BAŞINDAYDI?
Deneyimli teknik adam, son olarak Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'u çalıştırmıştı.
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#sivasspor
#trendyol süper lig
#rıza çalımbay
#Spor
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