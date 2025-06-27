Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
34°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Rıza Çalımbay sonrasında Sivasspor'da yaprak dökümü devam ediyor!

Rıza Çalımbay'dan sonra Sivasspor'da ayrılıklar devam ediyor. Rıza Çalımbay'ın veda ettiği Sivasspor'da, şimdi de Uros Radakovic takımdan ayrılıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Rıza Çalımbay sonrasında Sivasspor'da yaprak dökümü devam ediyor!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
27.06.2025
saat ikonu 22:12
|
GÜNCELLEME:
27.06.2025
saat ikonu 22:25

Rıza Çalımbay ile Süper Lig'in son haftalarında kümede kalma savaşı veren Sivasspor, amacını gerçekleştirememiş ve 1. Lig'e düşmüştü. Akabindeki süreçte ise transfer beklentileri tutmadığı için Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Sivasspor, şimdi de önemli futbolcularına veda etmeye başladı.

Rıza Çalımbay sonrasında Sivasspor'da yaprak dökümü devam ediyor!

RIZA ÇALIMBAY SONRASINDA SİVASSPOR'DA YAPRAK DÖKÜMÜ

Sivasspor'un Süper Lig'den düşmesiyle birlikte ilk olarak Rıza Çalımbay'ın ayrılığı gerçekleşirken, şimdi ise Uros Radakovic takıma veda ediyor. Halihazırda daha pek çok ayrılığın gerçekleşmesi beklenen Sivasspor'da, Rıza Çalımbay sonrasında ciddi bir yapılanma dönemi gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Rıza Çalımbay sonrasında Sivasspor'da yaprak dökümü devam ediyor!

SİVASSPOR'DA REY MANAJ TRANSFERİ İÇİN GERİ SAYIM

Sivasspor ile sözleşmesinin son senesine giren Rey Manaj'ın, kulübün menfaatine olacak bir anlaşmayla birlikte Sivasspor'dan ayrılması bekleniyor. Esasen ise performansı sebebiyle Rıza Çalımbay tarafından da birkaç kez sert şekilde eleştirilen Rey Manaj, yakın zamanda yeni takımına imza atmaya hazırlanıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

SİVASSPOR'DA GELECEK SEZON HEDEFİ NEDİR?
Rıza Çalımbay ile transfer konularında hemfikir olamayan yönetimin, en azından 1. Lig'de kalacak bir kadro kurması bekleniyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hakan Çalhanoğlu transferi gerçekleşiyor: Galatasaray'dan takas formülü!
Beşiktaş'ta yıldız golcüyle anlaşma tamam: Serdal Adalı'dan transferde ters köşe!
ETİKETLER
#sivasspor
#sivasspor
#rıza çalımbay
#rıza çalımbay
#Transfer Haberleri
#Uros Radakovic
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.