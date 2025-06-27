Rıza Çalımbay sonrasında Sivasspor'da yaprak dökümü devam ediyor!

Rıza Çalımbay'dan sonra Sivasspor'da ayrılıklar devam ediyor. Rıza Çalımbay'ın veda ettiği Sivasspor'da, şimdi de Uros Radakovic takımdan ayrılıyor.

Rıza Çalımbay ile Süper Lig'in son haftalarında kümede kalma savaşı veren Sivasspor, amacını gerçekleştirememiş ve 1. Lig'e düşmüştü. Akabindeki süreçte ise transfer beklentileri tutmadığı için Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Sivasspor, şimdi de önemli futbolcularına veda etmeye başladı.

RIZA ÇALIMBAY SONRASINDA SİVASSPOR'DA YAPRAK DÖKÜMÜ

Sivasspor'un Süper Lig'den düşmesiyle birlikte ilk olarak Rıza Çalımbay'ın ayrılığı gerçekleşirken, şimdi ise Uros Radakovic takıma veda ediyor. Halihazırda daha pek çok ayrılığın gerçekleşmesi beklenen Sivasspor'da, Rıza Çalımbay sonrasında ciddi bir yapılanma dönemi gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

SİVASSPOR'DA REY MANAJ TRANSFERİ İÇİN GERİ SAYIM

Sivasspor ile sözleşmesinin son senesine giren Rey Manaj'ın, kulübün menfaatine olacak bir anlaşmayla birlikte Sivasspor'dan ayrılması bekleniyor. Esasen ise performansı sebebiyle Rıza Çalımbay tarafından da birkaç kez sert şekilde eleştirilen Rey Manaj, yakın zamanda yeni takımına imza atmaya hazırlanıyor.