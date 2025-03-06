Rıza Çalımbay'dan açıklamalar

4 Eylül Stadı'nda Rıza Çalımbay için basın toplantısı düzenlendi. Uzun bir aradan sonra Sivasspor'a dönen Rıza hoca, Süper Lig'deki hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

SİVASSPOR'UN İHTİYACI VARSA GELİRİM MESAJI

"Burada doğdum, büyüdüm. Onun için burada futbolla ilgili sıkıntı varsa, bizi de çağırıyorlarsa kesinlikle hiçbir şeye bakmadan geliriz. Çünkü Sivas bizim için çok değerli."

KÖTÜ GÜNLERDE DESTEK İSTEDİ

"Ekibimizle bundan önce yaptığımız başarıların üstüne koymak istiyoruz. Ama zaman biraz az olduğu için telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Bunun farkındayız, bunu bilerek geldik zaten. Telafisi olmayan maçlar, kritik maçlar oynayacağız. Onun için burada Rıza Çalımbay tek olmayacak. Burada her şeyden önce tarafların mutlaka bizle olması gerekiyor. Tarafların kötü günde yanımızda olması gerekiyor. Kalan maçların hepsinde, özellikle de sahamızda oynadığımız maçlarda mutlaka taraflarımızın desteğinin olması gerekiyor. Taraftara '12. adam' derler ama benim için taraftar birinci adamdır. Onların destekleri çok çok önemli. Biz de elimizden gelen her şeyi yapacağız."

"TAKIMI TOPARLAMALIYIZ"

"İlk maçımız Göztepe maçı. Bu maçta taraftar çok önemli. Bunu çok iyi şekilde taraflarla beraber değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi tek düşüncemiz kalan maçlarımızı kazanmak. Bu içeri, dışarı, Fenerbahçe veya başka takım olmuş... Hepsini de final maçı gibi oynayacağız. Tek amacımız takımımızı ligde tutmak, başka bir mazeretimiz de yok. Geç geldik, şu oldu, bu oldu gibi bir şey de yok. Biz bunu bilerek geldik. Bir yardım için herkes koşar ya biz de buraya koştuk. İstediler geldik, biz Sivaslıyız. Burada Sivas sayesinde çok şeyler kazandım, taraftarlarla çok güzel günler yaşadık. O yüzden hiç düşünmeden geldik. Yönetimi, futbolcuları ve taraftarı birleşip takımı iyi bir yere getirmeye çalışacağız."

"KONSANTRE OLMALIYIZ"

"Adana Demirspor ve Hatayspor maçları kolay değil. Onlar daha zor maçlar ve çok iyi konsantre olmamız gerekiyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'a oyuncu zaten kendisi konsantre oluyor. Onun için oyuncuların maç seçme hakkı diye bir şey de olamaz. Yani oradaki maçlar bizim maçlarımız, final maçları olanları özellikle kazanmamız gerekiyor."