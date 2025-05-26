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 | Burak Ayaydın

Rıza Çalımbay'dan Sivasspor kararı: Süper Lig'den küme düşmüşlerdi!

Rıza Çalımbay ve Sivasspor sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Rıza Çalımbay'ı son haftalarda göreve getirmesine rağmen Süper Lig'de küme düşmekten kurtulamayan Sivasspor'a, şimdi de FIFA'dan transfer yasağı geldi ve tüm hesaplar karıştı.

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Rıza Çalımbay'dan Sivasspor kararı: Süper Lig'den küme düşmüşlerdi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 23:15
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 23:18

Rıza Çalımbay ve Sivasspor arasında an itibarıyla 'ayrılık' kritiği yapılıyor. Zira Rıza Çalımbay hamlesine rağmen Süper Lig'de tutunamayan Sivasspor, FIFA'dan gelen transfer yasağıyla da yeni bir yara daha almış oldu.

RIZA ÇALIMBAY SİVASSPOR'DAN AYRILMA İHTİMALİNİ DÜŞÜNÜYOR

Sivasspor ile Süper Lig'in son haftalarında kümede kalmak için mücadele eden ama başarılı olamayan Rıza Çalımbay, Yiğidolar ile olan sürecin nasıl ilerleyeceğini planlamaya başladı. Halihazırda FIFA'dan 3 dönem transfer yasağı da alan Sivasspor'un gelecek sezon için nasıl bir yapılanma izleyeceğini gözeten Rıza Çalımbay, kırmızı beyazlılar ile ilgili olarak 'ayrılık' kararını ciddi anlamda gündemine aldı.

Rıza Çalımbay'dan Sivasspor kararı: Süper Lig'den küme düşmüşlerdi!

RIZA ÇALIMBAY SİVASSPOR İÇİN GELECEK SEZONDAN BAHSETMİŞTİ

Sivasspor ile küme düşmelerinin ardından yaşananları yorumlayan Rıza Çalımbay, kulüp yönetiminin tekrar Süper Lig'e yükselecek bir kadro kurmak istemesi durumunda göreve devam edeceğini belirtmişti! Ancak bugün açıklanan FIFA raporuyla birlikte, Rıza Çalımbay ve Sivasspor süreci de bir krizin eşiğine gelmiş oldu.

Rıza Çalımbay'dan Sivasspor kararı: Süper Lig'den küme düşmüşlerdi!

Sıkça Sorulan Sorular

RIZA ÇALIMBAY, SİVASSPOR'DAKİ KAÇINCI DÖNEMİNDE?
Deneyimli hoca, kırmızı beyazlılar ile 3. dönemindeydi.
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ETİKETLER
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#Ayrılık Iddiaları
#Spor
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