Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Robert Lewandowski için dev teklif iddiası! Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya

Süper Lig'in ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızın peşinde düştü. Robert Lewandowski için transfer iddiaları yeniden gündeme gelirken ünlü yıldızın Beşiktaş'tan daha büyük teklif aldığı öne sürüldü.

Robert Lewandowski için dev teklif iddiası! Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya
GİRİŞ:
16.03.2026
saat ikonu 16:31
|
GÜNCELLEME:
16.03.2026
saat ikonu 16:33

Süper Lig devleri yeni sezon için şimdiden transfer hazırlıklarına başladı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray dünyaca ünlü yıldız isimleri listeye almaya başladı. Robert Lewandowski için transfer iddiaları yeniden gündeme geldi.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE KARŞI KARŞIYA

Polonyalı gazeteci Mateusz Borek, "Moc Futbolu" programında yaptığı açıklamada İstanbul'un iki dev kulübü Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yıldız golcüyle ilgilendiğini öne sürdü.

37 yaşındaki Lewandowski'nin Barcelona ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. Tecrübeli forvetin geleceği henüz netleşmiş değil.

Robert Lewandowski için dev teklif iddiası! Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya

Teknik direktör Hansi Flick yönetimindeki kadroda Ferran Torres'in giderek daha fazla süre alması ve Lewandowski'nin yüksek maaşının kulüp bütçesine yük oluşturması, ayrılık ihtimalini gündeme getiriyor.

Polonyalı golcü Barcelona'da yıllık yaklaşık 21 milyon euro brüt kazanıyor ve bu rakam takımın en yüksek maaşı olarak biliniyor.

SUUDİ ARABİSTAN KULÜPLERİ İLGİLENİYOR

Barcelona Başkanı Joan Laporta daha önce yaptığı açıklamada Lewandowski'nin sözleşmesini uzatmak istediklerini belirtmişti. Ancak deneyimli forvet için farklı liglerden de teklifler olduğu konuşuluyor.

Robert Lewandowski için dev teklif iddiası! Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya

Öte yandan Lewandowski ile Suudi Arabistan kulüpleri de ilgileniyor. Ancak güvenlik ve aile yaşamı gibi faktörlerin bu transferde belirleyici olabileceği ifade ediliyor.

BEŞİKTAŞ'TAN DAHA BÜYÜK TEKLİF İDDİASI

İstanbul kulüpleri arasında Lewandowski'ye daha yüksek teklif sunan tarafın Beşiktaş olduğu iddia edildi. Haberde, Lewandowski'nin Türkiye'ye transfer olması durumunda iki yıllık sözleşme karşılığında 40–50 milyon euro net gelir elde etmesi mümkün olabileceği berlirtildi. Bu paketin içinde yaklaşık 10 milyon euro imza parası ve sezon başına 15–20 milyon euro maaş bulunabileceği ifade ediliyor.

Robert Lewandowski için dev teklif iddiası! Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya
