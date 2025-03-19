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 | Burak Ayaydın

Roberto Mancini şampiyonluk için göreve! İtalya basını resmen duyurdu

Galatasaray'ın eski hocası Roberto Mancini, Juventus için yeni hoca listesinin başında geliyor. Galatasaray'dan sonra kariyerinde kritik görevlere gelen Roberto Mancini, an itibarıyla ise Thiago Motta sonrasında Juventus'a düşünülüyor. Siyah beyazlı ekip, Thiago Motta sonrası için görüşmelere başladı.

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Roberto Mancini şampiyonluk için göreve! İtalya basını resmen duyurdu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.03.2025
saat ikonu 18:20
|
GÜNCELLEME:
19.03.2025
saat ikonu 18:23

Galatasaray'dan sonra teknik adamlık kariyerinde yükselişe geçen Roberto Mancini, an itibarıyla Juventus için en güçlü aday konumunda. Thiago Motta ile aradığını bulamayan Juventus, Galatasaray'ın eski hocası Roberto Mancini ile yakından ilgileniyor. İtalya basınının haberine göre ise temaslar resmen başladı.

Roberto Mancini, İtalya Milli Takımı ile yollarını ayırdı | Goal.com Türkçe

GALATASARAY'IN ESKİ HOCASI ROBERTO MANCINI ŞAMPİYONLUK İÇİN JUVENTUS'A

Thiago Motta ile kötü bir sezon geçiren Juventus, önümüzdeki yıl tekrar şampiyonluğa oynayabilmek için Roberto Mancini'yi gündemine aldı. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra İtalya Milli Takımı ile Avrupa şampiyonluğu yaşayan ve kariyerinde bir üst seviyeye yükselen deneyimli hoca, Serie A devi tarafından krizi sonlandıracak kişi olarak görülüyor! İtalya Milli Takımı'na yaptığı dokunuşlar ile tarihi başarının altyapısını hazırlayan Mancini, şimdi de Juventus için çalışmalara başladı. İtalyan teknik adamın olumlu yaklaştığı sürecin, Juventus yönetiminin kararına göre kısa zamanda açıklanması bekleniyor.

Roberto Mancini – a tale of team spirit | UEFA EURO 2020 | UEFA.com

JUVENTUS'TA THIAGO MOTTA İLE KÖTÜ GİDİŞAT

Serie A'da 29 maçta 52 puan toplayan Juve, lider Inter'in 12 puan gerisinde kaldı ve lig tablosunda 5. sırada yer aldı. Şampiyonlar Ligi'nde de PSV karşısında hüsran yaşayan İtalya devinde, yakın zamanda hoca değişikliği olması ve gelecek yaz kadro kalitesiyle ilgili kritik planlamalar yapılması bekleniyor.

Sıkça Sorulan Sorular

MANCINI EN SON KİMİ ÇALIŞTIRDI?
Deneyimli İtalyan, Suudi Arabistan Milli Takımı'nı çalıştırmış ve 18 maçta 1.44 puan ortalaması yakalamıştı.
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ETİKETLER
#galatasaray
#İtalya
#sinema
#juventus
#roberto mancini
#Spor
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