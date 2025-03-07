Roma'da Zeki Çelik'e övgüler!

Roma Sportif Direktörü Florent Ghisolfi, TRT Spor'a açıklamalar yaptı. Roma'daki gidişattan genel olarak memnun olduklarını belirten Florent Ghisolfi, milli futbolcu Zeki Çelik için de ayrıca övgüler dizdi.

Roma Sportif Direktörü Florent Ghisolfi, İtalyan ekibinin UEFA Avrupa Ligi'ndeki Atletich Bilbao galibiyetini değerlendirdi. Claudio Ranieri faktörünün altını çizen Florent, "Sahamızda güçlü bir rakibi konuk ettik ve önemli bir galibiyet aldık. Claudio Ranieri geldiği günden bu yana takıma enerji kattı, atmosfer değişti, oyuncularımız bir başka psikolojide oynuyor." dedi.

ZEKİ ÇELİK'E ÖVGÜLER

Zeki'nin Roma'daki sürecinden memnun olan sportif direktör, "Zeki harika bir oyuncu, çok başarılı ve takım için çok değerli. Onunla mutluyuz, o da Roma'da olmaktan çok mutlu. Her maçta kalbini ortaya koyuyor, takım için en iyisini veriyor ve mücadele ediyor." ifadelerini kullandı.