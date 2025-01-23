Ronald Araujo Barcelona ile sözleşme yeniledi!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
23 Ocak 2025 23:04 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 23:05
LaLiga devi Barcelona, stoper Ronald Araujo ile yeni sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma doğrultusunda Uruguaylı futbolcu kulübüyle 2031 yılına dek devam edeceği açıklandı.
La Liga devi Barcelona'da Uruguaylı stoper Ronald Araujo ile sözleşmesini yeniledi. Tecrübeli stoperin sözleşmesinin 2031 yılına kadar uzatıldığı açıkladı.
Ronald Araujo'nun maaş bilgisi veya serbest kalma maddesine dair bir ayrıntı paylaşılmadı.
Araujo, bu sezon Barcelona'da 5 maça çıktı ve 1 asist üretti.
Kaynak: tgrthaber.com