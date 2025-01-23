Tgrt Haber
Haberler>Spor>Ronald Araujo Barcelona ile sözleşme yeniledi!

Ronald Araujo Barcelona ile sözleşme yeniledi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
23 Ocak 2025 23:04 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 23:05
Ronald Araujo Barcelona ile sözleşme yeniledi!

LaLiga devi Barcelona, stoper Ronald Araujo ile yeni sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma doğrultusunda Uruguaylı futbolcu kulübüyle 2031 yılına dek devam edeceği açıklandı.

La Liga devi Barcelona​'da Uruguaylı stoper Ronald Araujo ile sözleşmesini yeniledi. Tecrübeli stoperin sözleşmesinin 2031 yılına kadar uzatıldığı açıkladı.

Ronald Araujo'nun maaş bilgisi veya serbest kalma maddesine dair bir ayrıntı paylaşılmadı.

Araujo, bu sezon Barcelona'da 5 maça çıktı ve 1 asist üretti.

Ronald Araujo - Oyuncu profili 24/25 | Transfermarkt

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
barcelonaUruguayla liga

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...