Ronaldo'dan dudak uçuklatan anlaşma: Hem saha içi hem saha dışı!

17 Ocak 2025 04:27 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 04:31

Futbolun yaşayan efsanesi Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da futbol tarihine damga vuracak bir anlaşmaya imza attı. Yıllık rekor bir kazançla Al Nassr'da kalmayı seçen Ronaldo, kulübün hissesini alarak saha dışında da etkisini güçlendirdi!

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan​ temsilcisi Al Nassr​ ile sözleşmesini yenileyerek bir sezon daha takımda kalma kararı aldı. Portekizli yıldız, yalnızca rekor düzeyde bir mali teklif değil, aynı zamanda kulüple uzun vadeli bir bağ oluşturacak bir anlaşmaya imza attı. Yeni sözleşme kapsamında Ronaldo, yıllık 183 milyon euro ücret alacak ve kulübün yüzde 5 hissesine sahip olacak.

REKOR ÜCRETİN DETAYLARI

Ronaldo’nun anlaşması, aylık 15.25 milyon euro, haftalık 3.8 milyon euro ve günlük 550 bin euro gibi astronomik kazançları içeriyor. Bu rakam, futbol dünyasında şimdiye kadar görülmüş en yüksek yıllık ücretlerden biri olarak dikkat çekiyor.

YILDIZ TRANSFER İDDİALARI

Al Nassr’ın kadrosunu güçlendirme hedefi doğrultusunda, Ronaldo’nun eski takım arkadaşı Casemiro’yu Suudi Arabistan’a getirmek istediği iddia edildi. Real Madrid’de birlikte forma giyen iki yıldızın yeniden aynı takımda buluşabileceği konuşuluyor.

RONALDO'DAN LİGE ÖVGÜ

Cristiano Ronaldo​, Suudi Arabistan ligindeki rekabetin her geçen gün arttığını belirterek, "Bu lig artık dünya çapında dikkat çekiyor. Birçok yıldız oyuncunun katılımıyla rekabet seviyesi yükseldi. Bu büyümenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.