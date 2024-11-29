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Ruud van Nistelrooy, Leicester City ile anlaştı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
29 Kasım 2024 22:36 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 22:39
Ruud van Nistelrooy, Leicester City ile anlaştı!

Hollandalı teknik adam Ruud van Nistelrooy, Premier Lig takımı Leicester City'nin yeni teknik direktörü oldu.

Premier Lig​ ekiplerinden Leicester City​'de yeni teknik direktör belli oldu. Ada temsilcisi, 48 yaşındaki Hollandalı teknik direktör Ruud van Nistelrooy ile anlaşma sağladı.

Ruud van Nistelrooy, son olarak Manchester United​'da görev almıştı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURULDU

Leicester City, yeni teknik direktörü Ruud van Nistelrooy'u sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıklarken, "Hoşgeldin" notu düşüldü.

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Kaynak: tgrthaber.com
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