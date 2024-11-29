Ruud van Nistelrooy, Leicester City ile anlaştı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
29 Kasım 2024 22:36 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 22:39
Hollandalı teknik adam Ruud van Nistelrooy, Premier Lig takımı Leicester City'nin yeni teknik direktörü oldu.
Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de yeni teknik direktör belli oldu. Ada temsilcisi, 48 yaşındaki Hollandalı teknik direktör Ruud van Nistelrooy ile anlaşma sağladı.
Ruud van Nistelrooy, son olarak Manchester United'da görev almıştı.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURULDU
Leicester City, yeni teknik direktörü Ruud van Nistelrooy'u sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıklarken, "Hoşgeldin" notu düşüldü.
Kaynak: tgrthaber.com