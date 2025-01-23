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Ryan Giles, Hull City'e veda etti!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
23 Ocak 2025 22:26 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 23:05
Ryan Giles, Hull City&#039;e veda etti!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ryan Giles'i Middlesbrough'a kiralık gönderdi.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City​ forması giyen Ryan Giles, takıma veda etti. Middlesbrough, Ryan Giles'i kiralık olarak renklerine bağladığını açıkladı.

24 yaşındaki sol bekin Hull City ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027​'de sona erecek. Ryan Giles'in güncel piyasa değeri 4 milyon 500 bin euro.

Ryan Giles, Hull Cityden ayrıldı

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Kaynak: tgrthaber.com
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