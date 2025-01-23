Ryan Giles, Hull City'e veda etti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
23 Ocak 2025 22:26 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 23:05
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ryan Giles'i Middlesbrough'a kiralık gönderdi.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City forması giyen Ryan Giles, takıma veda etti. Middlesbrough, Ryan Giles'i kiralık olarak renklerine bağladığını açıkladı.
24 yaşındaki sol bekin Hull City ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Ryan Giles'in güncel piyasa değeri 4 milyon 500 bin euro.
Kaynak: tgrthaber.com