Ryan Giles, Hull City'e veda etti!

23 Ocak 2025 22:26 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 23:05

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ryan Giles'i Middlesbrough'a kiralık gönderdi.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City​ forması giyen Ryan Giles, takıma veda etti. Middlesbrough, Ryan Giles'i kiralık olarak renklerine bağladığını açıkladı.

24 yaşındaki sol bekin Hull City ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027​'de sona erecek. Ryan Giles'in güncel piyasa değeri 4 milyon 500 bin euro.