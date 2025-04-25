Sacha Boey Galatasaray'a dönecek mi? Bayern Münih tarafından açıklama geldi

Süper Lig’de şampiyonluğa daha yakın olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için iddialı kadro kurmak istiyor. Yeni sezon için kadro planlaması yapan Galatasaray’da öncelik sağ bek mevkisi. Sacha Boey’in Bayern Münih’e transferi sonrası sağ bek bölgesi için Lens'ten Przemysław Frankowski kiralanmıştı. İddialara göre Cimbom’da Frankowski’nin performansı yetersiz bulunuyor.

BAYERN MÜNİH'TEN SACHA BOEY AÇIKLAMASI

Öte yandan, Bayern Münih ile yollarını ayıracağı öne sürülen Sacha Boey'un Galatasaray'a geri döneceği öne sürülüyordu. Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Sacha Boey'la ilgili haberlere cevap verdi. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Eberl, "Sacha Boey için ne Türkiye'den ne de Galatasaray'dan bir çağrı gelmedi. Yazın ne olacağını sakin bir şekilde konuşacağız." dedi. Oyuncunun an itibarıyla değerinin 18 milyon Euro olduğu belirtildi.



SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR DEVAM EDİYOR

Transfermarkt verilerine göre, 18 milyon Euro değeri olan yıldız futbolcunun Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.