Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Sacha Boey Galatasaray'a dönecek mi? Bayern Münih tarafından açıklama geldi

Geçen yıl ara transfer döneminde Galatasaray'dan Bayern Münih'e rekor ücretle transfer olan Sacha Boey'in mutsuz olduğu konuşuluyor. Yeterince forma şansı bulamayan yıldız oyuncunun Galatasaray'ın yeni sezon kadro planlamasında yer aldığı belirtiliyor. Bayern Münih'ten Sacha iddialarına cevap geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sacha Boey Galatasaray'a dönecek mi? Bayern Münih tarafından açıklama geldi
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
25.04.2025
saat ikonu 16:58
|
GÜNCELLEME:
25.04.2025
saat ikonu 17:01

Süper Lig’de şampiyonluğa daha yakın olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için iddialı kadro kurmak istiyor. Yeni sezon için kadro planlaması yapan Galatasaray’da öncelik sağ bek mevkisi. Sacha Boey’in Bayern Münih’e transferi sonrası sağ bek bölgesi için Lens'ten Przemysław Frankowski kiralanmıştı. İddialara göre Cimbom’da Frankowski’nin performansı yetersiz bulunuyor.

Sacha Boey Galatasaray'a dönecek mi? Bayern Münih tarafından açıklama geldi

BAYERN MÜNİH'TEN SACHA BOEY AÇIKLAMASI

Öte yandan, Bayern Münih ile yollarını ayıracağı öne sürülen Sacha Boey'un Galatasaray'a geri döneceği öne sürülüyordu. Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Sacha Boey'la ilgili haberlere cevap verdi. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Eberl, "Sacha Boey için ne Türkiye'den ne de Galatasaray'dan bir çağrı gelmedi. Yazın ne olacağını sakin bir şekilde konuşacağız." dedi. Oyuncunun an itibarıyla değerinin 18 milyon Euro olduğu belirtildi.

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR DEVAM EDİYOR

Transfermarkt verilerine göre, 18 milyon Euro değeri olan yıldız futbolcunun Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Sacha Boey Galatasaray'a dönecek mi? Bayern Münih tarafından açıklama geldi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray maçı öncesi Eyüpspor'da kriz çıktı! Futbolcular boykota hazırlanıyor
Galatasaray taraftarına Mauro Icardi sürprizi! Wanda Nara küplere binecek

Sıkça Sorulan Sorular

Sacha Boey ne kadara transfer oldu?
REKOR BEDELLE TRANSFER OLDU Galatasaray, Sacha Boey'u sezon başında 30 milyon Euro bedelle Bayern Münih'e satmıştı.
ETİKETLER
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.