Sacha Boey Galatasaray'a dönecek mi? Bayern Münih tarafından açıklama geldi

Geçen yıl ara transfer döneminde Galatasaray'dan Bayern Münih'e rekor ücretle transfer olan Sacha Boey'in mutsuz olduğu konuşuluyor. Yeterince forma şansı bulamayan yıldız oyuncunun Galatasaray'ın yeni sezon kadro planlamasında yer aldığı belirtiliyor. Bayern Münih'ten Sacha iddialarına cevap geldi.
Süper Lig’de şampiyonluğa daha yakın olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için iddialı kadro kurmak istiyor. Yeni sezon için kadro planlaması yapan Galatasaray’da öncelik sağ bek mevkisi. Sacha Boey’in Bayern Münih’e transferi sonrası sağ bek bölgesi için Lens'ten Przemysław Frankowski kiralanmıştı. İddialara göre Cimbom’da Frankowski’nin performansı yetersiz bulunuyor.
Öte yandan, Bayern Münih ile yollarını ayıracağı öne sürülen Sacha Boey'un Galatasaray'a geri döneceği öne sürülüyordu. Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Sacha Boey'la ilgili haberlere cevap verdi. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Eberl, "Sacha Boey için ne Türkiye'den ne de Galatasaray'dan bir çağrı gelmedi. Yazın ne olacağını sakin bir şekilde konuşacağız." dedi. Oyuncunun an itibarıyla değerinin 18 milyon Euro olduğu belirtildi.
Transfermarkt verilerine göre, 18 milyon Euro değeri olan yıldız futbolcunun Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.