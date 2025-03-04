Sacha Boey'in geleceği belli oldu! Bayern Münih kararını verdi

Galatasaray'dan Bayern Münih'e giden Sacha Boey için karar verildi. Alman devinde istenen performansı gösteremeyen Sacha Boey, yönetim tarafından gözden çıkarıldı.

Galatasaray'dan Bayern Münih'e giden Sacha Boey için sıkıntılı süreç devam ediyor. Alman devinde sakatlıklardan dolayı yüzü gülmeyen Sacha Boey, şimdi de transfer listesine konuldu.

YAZ DÖNEMİNDE GÖNDERİLECEK

Alman basını Fransız sağ bekin yazın gönderileceğini açıklarken, ayrıca Bayern Münih yönetiminin uygun bir bedelle ayrılığa izin vereceğini de belirtti. 30 milyon Euro bonservisle Galatasaray'dan Bayern'e giden savunmacı, an itibarıyla büyük bir hayal kırıklığına sebep olmuş durumda.

SEZON BOYUNCA SADECE 461 DAKİKA OYNADI

Bu sezon 11 maçta forma giyen ve 461 dakika sahada kalabilen Boey, 1 asistlik katkı sağladı.