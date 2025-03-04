Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Sacha Boey'in geleceği belli oldu! Bayern Münih kararını verdi

Galatasaray'dan Bayern Münih'e giden Sacha Boey için karar verildi. Alman devinde istenen performansı gösteremeyen Sacha Boey, yönetim tarafından gözden çıkarıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sacha Boey'in geleceği belli oldu! Bayern Münih kararını verdi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 18:42
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 18:42

Galatasaray'dan Bayern Münih'e giden Sacha Boey için sıkıntılı süreç devam ediyor. Alman devinde sakatlıklardan dolayı yüzü gülmeyen Sacha Boey, şimdi de transfer listesine konuldu.

YAZ DÖNEMİNDE GÖNDERİLECEK

Alman basını Fransız sağ bekin yazın gönderileceğini açıklarken, ayrıca Bayern Münih yönetiminin uygun bir bedelle ayrılığa izin vereceğini de belirtti. 30 milyon Euro bonservisle Galatasaray'dan Bayern'e giden savunmacı, an itibarıyla büyük bir hayal kırıklığına sebep olmuş durumda.

SEZON BOYUNCA SADECE 461 DAKİKA OYNADI

Bu sezon 11 maçta forma giyen ve 461 dakika sahada kalabilen Boey, 1 asistlik katkı sağladı.

Bayern Münih'te Sacha Boey gelişmesi- Son Dakika Spor Haberleri | NTVSpor

Sıkça Sorulan Sorular

FRANSIZ BEK GALATASARAY'A NEREDEN GELMİŞTİ?
Boey, 2021 yazında Fransız Rennes ekibinden Galatasaray'a transfer olmuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Merih Demiral resmen geri dönüyor! Transferde herkes ters köşe oldu
Rıza Çalımbay'ın yeni ekibi resmen duyuruldu! Süper Lig'de sürpriz imza
ETİKETLER
#galatasaray
#bayern munich
#bayern münih
#sacha boey
#Transfer Haberleri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.