Süper Lig'in 28. haftasında ezeli rakipler Fenerbahçe ile Beşiktaş saat 20.00’de karşı karşıya geliyor. Trabzonspor’a 2-1 yenilen Galatasaray’ın puan kaybı sonrası sarı-lacivertliler zirve mücadelesinde hata yapmak istemiyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Sadettin Saran yönetimi kesenin ağzını açtı! Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı için prim belli oldu Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı kritik maç öncesinde galibiyet primi ve özel hazırlıklarla zirve mücadelesine odaklanıyor. Fenerbahçe, Beşiktaş galibiyeti için 1.5 milyon Euro prim belirledi. Teknik direktör Domenico Tedesco, maç öncesinde özel olarak Samandıra'da kalıyor. Başkan Sadettin Saran ve yöneticiler, tesisleri ziyaret ederek teknik heyet ve futbolcularla görüştü. Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinin tarihindeki unutulmaz maçlar ve olaylar arasında Pancu'nun kaleye geçmesi, 6 yabancı skandalı, İnönü'deki son derbi, 3-0'dan 3-3'lük geri dönüş ve Kadıköy'deki 1-5'lik skor yer alıyor.

SAMANDIRA'DA ÖZEL KALDI

Kanarya'nın zorlu maça teknik direktörü Domenico Tedesco önderliğinde sıkı bir şekilde hazırlandığı aktarıldı.

Hatta Tedesco'nun Fenerbahçe'deki ilk günlerinde olduğu gibi mücadeleye özel Samandıra'da kaldığı öğrenildi.

Diğer yandan Fenerbahçeli yöneticilerin de sık sık soluğu tesislerde alarak takıma destek olmaya çalıştığı ifade edildi. Başkan Sadettin Saran, teknik heyetin yanı sıra futbolcularla tek tek görüştüğü bilgisi var.

SARAN YÖNETİMİ GALİBİYET PRİMİNİ BELİRLEDİ

Uzun süren şampiyonluk hasretine bu sezon son vermeyi isteyen Fenerbahçe yönetimi, derbi öncesi kesenin ağzını iyice açtı.

Fenerbahçe’de Beşiktaş galibiyetinin primi 1.5 milyon Euro olarak belirlendi.

TARİHE GEÇEN MAÇLAR VE OLAYLAR

Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki 100 yılı aşkın rekabet, futbolseverlerin hafızasından silinmeyen pek çok ikonik ana sahne olmuştur. İşte bu derbi tarihinin en unutulmaz olayları:

Pancu'nun Kaleye Geçmesi (17 Nisan 2005): Kadıköy'de oynanan ve 4-3 Beşiktaş'ın galibiyetiyle sonuçlanan maçta, kaleci Oscar Cordoba'nın kırmızı kart görmesi ve oyuncu değişikliği hakkının dolması üzerine forvet oyuncusu Daniel Pancu kaleye geçmiştir. Pancu, yaklaşık 18 dakika kalede kalarak sadece bir penaltı golü yemiş ve bu olay Beşiktaş tarihine "Kadıköy Panteri" olarak geçmiştir.

6 Yabancı Skandalı (2000): Beşiktaş'ın sahasında oynanan maçta Fenerbahçe Teknik Direktörü Mustafa Denizli, o dönemdeki yabancı kuralını unutarak sahaya 6. yabancı oyuncuyu sürmüştür. Maç oynanırken fark edilen bu hata nedeniyle Fenerbahçe hükmen 3-0 mağlup sayılmıştır.

İnönü Stadı'ndaki Son Derbi (3 Mart 2013): Tarihi BJK İnönü Stadı'nda oynanan son derbi büyük bir heyecana sahne olmuştur. Beşiktaş, 90+3. dakikada Olcay Şahan'ın attığı golle maçı 3-2 kazanmış ve bu gol stat tarihindeki son derbi golü olarak kaydedilmiştir.

3-0'dan 3-3'lük Geri Dönüş (25 Şubat 2019): Beşiktaş'ın ilk yarıyı 3-0 önde kapattığı maçta, Fenerbahçe ikinci yarıda muazzam bir direnç göstererek skoru 3-3'e getirmiş ve unutulmaz bir geri dönüşe imza atmıştır.

Kadıköy'de 1-5'lik Skor (1990): Beşiktaş'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 5-1 gibi net bir skorla mağlup ettiği bu maç, rekabetin en farklı sonuçlarından biri olarak hatırlanmaktadır.