Sadio Mane ile anlaşma tamam: Fenerbahçe'de yılın transferi gerçekleşiyor!

Fenerbahçe'de Sadio Mane transferinin heyecanı yaşanıyor. Sadio Mane için uzun zamandır nabız yoklayan Fenerbahçe, an itibarıyla transfer için resmi temaslara başladı.

Fenerbahçe'de Sadio Mane transferi için geri sayıma geçildi. Fenerbahçe yönetimi; Sadio Mane'nin menajeriyle ilk temaslardan olumlu ayrılırken, dev transfer için mali süreç de netleşmeye başladı.

FENERBAHÇE'DE SADIO MANE TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

Fenerbahçe'de gelecek sezonun başrolü olarak Sadio Mane görülüyor! Fenerbahçe'yi şampiyon bir takıma dönüştürmek isteyen başkan Ali Koç, Suudi Arabistan'dan ayrılmaya hazırlanan Sadio Mane için ivedi harekete geçti. Fenerbahçe yönetimi dev transfer için adım adım ilerlerken, Sadio Mane'nin menajeri de sürece olumlu yaklaştı ve maaş gibi konularda orta yolu bulmak istediklerini belirtti.

FENERBAHÇE SADIO MANE'NİN SÖZLEŞMESİNİ GÖZETİYOR

Fenerbahçe'nin Sadio Mane için kritik hesaplar yaptığı süreçte, yıldız futbolcunun Al Nassr ile olan kontratının son senesine girmesi de avantaj olarak görülüyor. Bayern Münih'ten sonra 2023 yazında Al Nassr'a gelen Sadio Mane, 2026 yazına kadar süren bir sözleşme imzalamıştı.

FENERBAHÇE'NİN DEV TRANSFERİ SADIO MANE'NİN AL NASSR PERFORMANSI

Sadio Mane, Al Nassr ile bu sezon 46 maça çıktı ve 17 gol ile 14 asistlik önemli bir katkı sağladı. Son olarak ise Senegalli yıldızın, kariyerini Avrupa'da bitirmek istediği biliniyordu.