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 | Suat Vilgen

Saint Maximin'den Mourinho'ya sert cevap geldi! 'Yalancılık' suçlaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Rangers maçı kadrosuna almadığı Allan Saint Maximin'in sosyal medyadan yaptığı eleştiriye sert ve alaycı sözlerle karşılık vermişti. Portekizlinin kilolu olmak ve disiplinsizlikle suçladığı Maximin'den yüksek dozda cevap geldi.

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Saint Maximin'den Mourinho'ya sert cevap geldi! 'Yalancılık' suçlaması
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
13.03.2025
saat ikonu 09:09
|
GÜNCELLEME:
13.03.2025
saat ikonu 09:13

Fenerbahçe'de, bu gece İskoç ekibi Rangers ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi rövanş maçı öncesi Teknik Drektör Jose Mourinho ile Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin arasında sert bir çalışma patlak verdi.

BENİ ALT ETMEK İÇİN BUNDAN FAZLASI GEREK!

Polemikte ilk taşı Siant-Maximin attı . İskoçya kafilesine alınmadığı için Mourinho'yu hedef alan Saint-Maximin, sosyal medyadan hesabından paylaştığı mesajda, Instagram'dan bir fotoğrafıyla birlikte paylaştığı mesajda, "Beni alt etmek için bundan daha fazlası gerek... Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar. Belki daha uzun sürer ama sonunda gelir" ifadelerini kullandı.

"KİLOSU FAZLA OLAN ASASÖRE BİNER"

Allan Saint Maximin'in bu paylaşımı ile hocası Jose Mourinho'ya bir göndermede bulunduğu yorumları yapılırken, tecrübeli hocanın cevabı sert oldu. Jose Mourinho, Maximin'in oynamak için uygun durumda olmadığını belirterek "Saint Maximin'in şiir konusunda yetenekli olduğunu bilmiyordum. Bu konuda ben de fena sayılmam. Bir futbolcu iyi çalıştığında, çok çalıştığında, her gün antrenman yaptığında fit olup merdivenleri çıkabilir. Asansöre ihtiyaç duymaz. Ancak bir oyuncu iyi antrenman yapmazsa, geç gelirse, kilosu fazlaysa, maç oynamaya hazır değilse yukarı çıkmak için asansöre ihtiyaç duyar. Çünkü merdivenlerde çabuk yorulur" ifadelerini kullandı.

"YALANLAR ÇİÇEK GİBİDİR"

Bu sözler sonrası gözlerin çevrildiği Allan Saint-Maximin ise hocasının "kilo fazlası var" iddiasına karşılık Instagram hesabından fizik kondisyon durumuna ilişkin raporları yayımlayarak "Yalanlar çiçek gibidir ama meyve vermez." yorumunda bulundu.

Diğer yandan Saint-Maximin'in antrenman performansından sadece teknik heyetin takım arkadaşlarının da şikayetçi olduğu iddia edildi. Fransız forvetin bazı antrenmanlara çeşitli mazeretlerle katılmadığı, bu tavrının da diğer oyuncuları rahatsız ettiği öne sürüldü

Sıkça Sorulan Sorular

ALLAN SAINT MAXİMİN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Saint-Maximin, Saint-Étienne formasıyla ilk profesyonel maçına 29 Ağustos 2013 tarihinde çıkan oyuncunun kariyerinde Monaco, Hannover, Bastia, Nice, Newcastle United, Al - Ahli gibi takımlar bulunmaktadır.
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ETİKETLER
#jose mourinho
#jose mourinho
#allan saint-maximin
#allan saint-maximin
#Fenerbahçe
#Polemik
#Spor
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