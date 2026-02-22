Salih Özcan bombası! Galatasaray ezeli rakibi Beşiktaş'a transferde çalım atmak istiyor

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 mağlup olarak zirvede yara aldı. Şampiyonlar Ligi’nde Juventus ile tekrar karşılaşacak olan sarı-kırmızılı ekip kadroda rotasyon yaptı. Galatasaray, bu sezonki ikinci yenilgisini yaşayarak 55 puanda kaldı.

GALATASARAY'DAN SALİH ÖZCAN BOMBASI

Öte yandan Galatasaray'da, TÜMOSAN Konyaspor maçı sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların sezon sonu planlamasına dair sürpriz bir transfer haberi geldi.

Galatasaray'ın, Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan'ı gündemine aldığı iddia edildi.

BEDELSİZ KADROYA KATMAK İSTİYORLAR

Transfermarkt'ta yer alan bilgiye göre; sarı kırmızılılar, sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan milli futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katma girişiminde bulunacak.

Milli yıldızın ismi ara transfer döneminde Beşiktaş ile anılıyordu. Orta sahaya güçlü takviye yapmak isteyen Beşiktaş’ın da sezon sonu Salih Özcan’ı transfer etmek için hamle yapabilir.

BU SEZON 8 MAÇA ÇIKTI

Salih Özcan bu sezon Dortmund'da yalnızca 8 karşılaşmada forma giydi. Milli yıldız bu maçlarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

