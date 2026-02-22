Menü Kapat
Salih Özcan bombası! Galatasaray ezeli rakibi Beşiktaş'a transferde çalım atmak istiyor

Beşiktaş'ın bir süredir transfer gündeminde olduğu milli yıldız Salih Özcan için Galatasaray devrede. Galatasaray'ın sezon sonu transferde sürpriz hamle yapmaya hazırlandığı iddia edildi. İşte detaylar...

Salih Özcan bombası! Galatasaray ezeli rakibi Beşiktaş'a transferde çalım atmak istiyor
22.02.2026
14:06
22.02.2026
14:06

Lider , 'in 23. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 mağlup olarak zirvede yara aldı. Şampiyonlar Ligi’nde Juventus ile tekrar karşılaşacak olan sarı-kırmızılı ekip kadroda rotasyon yaptı. Galatasaray, bu sezonki ikinci yenilgisini yaşayarak 55 puanda kaldı.

Salih Özcan bombası! Galatasaray ezeli rakibi Beşiktaş'a transferde çalım atmak istiyor

GALATASARAY'DAN SALİH ÖZCAN BOMBASI

Öte yandan Galatasaray'da, TÜMOSAN Konyaspor maçı sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların sezon sonu planlamasına dair sürpriz bir haberi geldi.

Galatasaray'ın, Almanya Bundesliga takımlarından forması giyen 'ı gündemine aldığı iddia edildi.

Salih Özcan bombası! Galatasaray ezeli rakibi Beşiktaş'a transferde çalım atmak istiyor

BEDELSİZ KADROYA KATMAK İSTİYORLAR

Transfermarkt'ta yer alan bilgiye göre; sarı kırmızılılar, sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan milli futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katma girişiminde bulunacak.

Milli yıldızın ismi ara transfer döneminde Beşiktaş ile anılıyordu. Orta sahaya güçlü takviye yapmak isteyen Beşiktaş’ın da sezon sonu Salih Özcan’ı transfer etmek için hamle yapabilir.

Salih Özcan bombası! Galatasaray ezeli rakibi Beşiktaş'a transferde çalım atmak istiyor

BU SEZON 8 MAÇA ÇIKTI

Salih Özcan bu sezon Dortmund'da yalnızca 8 karşılaşmada forma giydi. Milli yıldız bu maçlarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Sıkça Sorulan Sorular

Salih Özcan'ın piyasa değeri nedir?
1.83 boyundaki Salih Özcan'ın, güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
