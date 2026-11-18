Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
UEFA Uluslar Ligi'nde 6. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Uluslar B Ligi 2. Grup'ta 6. hafta mücadelesinde Macaristan ile Kuzey İrlanda, Macaristan'da karşı karşıya geldi.
Macaristan Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre, Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, ülkesinin Kuzey İrlanda ile oynayacağı karşılaşma öncesinde ısınma sırasında sakatlandı.
29 yaşındaki oyuncunun, ısınmanın son bölümünde problem yaşadığı ve maça devam devam edemeyeceğinin anlaşılması üzerine ilk 11'den çıkarıldığı bildirildi. Roland Sallai'nin yerine Macaristan'ın ilk 11'ine Bolla Bendeguz dahil edildi.