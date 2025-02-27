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 | Burak Ayaydın

Salvatore Foti'den Jose Mourinho'ya destek açıklaması

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Gaziantep FK maçı öncesi açıklamalar yaptı. Irkçılık konusuna da değinen Foti, önemli bir mesaj verdi.

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Salvatore Foti'den Jose Mourinho'ya destek açıklaması
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
27.02.2025
saat ikonu 16:20
|
GÜNCELLEME:
27.02.2025
saat ikonu 16:23

Türkiye Kupası'ndaki Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı öncesinde yardımcı antrenör Salvatore Foti'den açıklamalar geldi. Hocaları Mourinho için oynayacaklarını özellikle belirten Foti, sürecin gereksizliğine de vurgu yaptı.

"KAZANMAYANLAR DA KONUŞUYOR"

Herkesin Portekizli hoca hakkında konuştuğunu söyleyen antrenör, "Bu konu yorum yapması zor bir konu. Bütün bu olanlar şaka gibi. Hiçbir şey yapmadı kendisi. Onun eksikliği mutlaka hissedilecektir ama bizim maça odaklanmamız gerekiyor. Hocamızın yanındayız. Bugün onun için oynayacağız. Ben bu konularla ilgili konuşmanın gereksiz olduğunu düşünüyorum. Herkes onun hakkında konuşuyor. Bugüne kadar hiçbir şey kazanmamış olanlar bile onunla ilgili konuşuyor. Maça dönecek olursak burada kazanmak ilk sırada yer almak için de önemli olacak. Takım son dönemde iyi performans gösteriyor. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Gaziantep'e çok saygı duyuyoruz ama biz buraya kendi oyunumuzu oynamaya geldik." ifadelerini kullandı.

Salvatore Foti: "Hiçbir şey kazanmamış olanlar bile Mourinho'yla ilgili konuşuyor" - 3. Foto

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE KUPA MAÇINI KAZANIRSA NE OLACAK?
Sarı lacivertli ekip, gruptan lider çıkacak ve kurada avantaj elde edecek.
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#Spor
#jose mourinho
#ziraat türkiye kupası
#Fenerbahçe Derbisi
#Spor
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