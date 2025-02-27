Salvatore Foti'den Jose Mourinho'ya destek açıklaması

Türkiye Kupası'ndaki Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı öncesinde yardımcı antrenör Salvatore Foti'den açıklamalar geldi. Hocaları Mourinho için oynayacaklarını özellikle belirten Foti, sürecin gereksizliğine de vurgu yaptı.

"KAZANMAYANLAR DA KONUŞUYOR"

Herkesin Portekizli hoca hakkında konuştuğunu söyleyen antrenör, "Bu konu yorum yapması zor bir konu. Bütün bu olanlar şaka gibi. Hiçbir şey yapmadı kendisi. Onun eksikliği mutlaka hissedilecektir ama bizim maça odaklanmamız gerekiyor. Hocamızın yanındayız. Bugün onun için oynayacağız. Ben bu konularla ilgili konuşmanın gereksiz olduğunu düşünüyorum. Herkes onun hakkında konuşuyor. Bugüne kadar hiçbir şey kazanmamış olanlar bile onunla ilgili konuşuyor. Maça dönecek olursak burada kazanmak ilk sırada yer almak için de önemli olacak. Takım son dönemde iyi performans gösteriyor. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Gaziantep'e çok saygı duyuyoruz ama biz buraya kendi oyunumuzu oynamaya geldik." ifadelerini kullandı.