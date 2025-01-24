Samet Akaydin Çaykur Rizespor ile anlaştı

24 Ocak 2025 12:16 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 12:23

Fenerbahçe, 30 yaşındaki milli stoperi Samet Akaydin'i, Çaykur Rizespor'a göndermek için Karadeniz temsilcisiyle anlaşmaya vardı.

Süper Lig​ takımlarından Çaykur Rizespor​, Samet Akaydin​ transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Haftasonuna kadar imzaların atılması bekleniyor.

1.5 YILLIK PRENSİP ANLAŞMA

Taraftarlarla bir türlü yıldızı barışmayan milli oyuncu, Süper Lig ekiplerinden gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı ve anlaşma sağladı. Samet Akaydin, Çaykur Rizespor ile 1.5 yıllık prensip anlaşmasına vardı.