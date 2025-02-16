Samet Aybaba için hayırlı olsun! Resmen geri dönüyor

Beşiktaş'taki Hasan Arat yönetimiyle ilgili flaş açıklamalar yapan Samet Aybaba, yeniden Süper Lig yolunda. Beşiktaş'ın yaşadığı kaosu detaylıca anlattıktan sonra bir süredir sessizliğini koruyan deneyimli teknik adam Samet Aybaba, Süper Lig ekipleri için listelerin başında yer alıyor.

BEŞİKTAŞ SONRASI SAMET AYBABA İÇİN YENİDEN SÜPER LİG

Beşiktaş yönetiminde yaklaşık 1 yıl görev yapan ve sansasyonel şekilde pozisyonundan ayrılması sağlanan Aybaba, bir basın toplantısı düzenlemiş ve Beşiktaş'taki sıkıntılı kararlara dair pek çok bilgi paylaşmıştı. Akabinde ise bir süredir köşesine çekilmiş olan teknik adam için Süper Lig'de yeni planlamalar söz konusu! Halihazırda genel performanslarından memnun olmayan birkaç takım yönetiminin gelecek haftalar için Aybaba ihtimalini planladığı ortaya çıkarken, esas hedefin ise kümede kalmak olacağı ve Samet hocanın da bunu başaracağı konuşuluyor. 69 yaşındaki Samet Aybaba, son çalıştırdığı takım olan Adana Demirspor ile 14 müsabakaya çıkmış ve maç başına 2.36 puan ortalaması tutturmuştu.

PROJE ÖNEMLİ

Bugüne kadar sadece inandığı hikâyelere dahil olan Aybaba için yine aynı beklentiler söz konusu. Deneyimli hocanın iyi işleyen bir sistem içinde bulunmaya sıcak bakacağı düşünülürken, yakın dönemdeki sıkıntılı performanslara göre anlaşma görüşmelerinin ivedilikle başlayacağı öngörülüyor.