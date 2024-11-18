Sami Uğurlu, Kasımpaşa ayrılığını değerlendirdi!

18 Kasım 2024 21:50 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 21:53

Trendyol Süper Lig takımı Kasımpaşa ile yollarını ayıran Sami Uğurlu, ayrılık sürecini anlattı.

Trendyol Süper Lig​'in 11. hafta maçında 3-1'lik Beşiktaş​ galibiyeti sonrası Kasımpaşa​ ile yollarını ayıran ve Akdeniz temsilcisi Alanyaspor​'un başına geçen Sami Uğurlu açıklamalarda bulundu.

"AYRILIĞIMA İZİN VERDİ"

TRT Spor'a konuk olan ve konuşan Uğurlu, Kasımpaşa ile yollarını ayırma nedeniyle ilgili olarak, "Sezon başında lig devam ederken farklı takımlardan teklif almıştım. Benim için Kasımpaşa'dan ayrılış noktası, Alanyaspor oldu diyebilirim. Kariyerime yeni bir yön vermek için Alanyaspor'u seçtim. Kasımpaşa, benim ayrılığıma izin verdi" ifadelerini kullandı.

46 yaşındaki teknik adam, "Kendimi geliştirdikten sonra Avrupa'da veya 3 büyük takımda çalışmak isterim" şeklinde konuştu.

Alanyaspor'un şu anda olması gereken yerde olmadığını kaydeden Uğurlu, "Geçiş oyununu seviyoruz, önde oynamayı çok seviyoruz bunun için de çok ciddi efor gerekiyor. Burada da fiziksel olarak yukarıya çıkmamız gerekiyor. Devre arasına kadar eksiklerimizi göreceğiz" dedi.