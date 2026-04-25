Şampiyon Batman Petrolspor kupasını aldı

Nesine 2. Lig'de normal sezon, Kırmızı ve Beyaz grupta oynanan son hafta maçlarının ardından tamamlandı. Nesine 2. Lig Beyaz Grubu topladığı 83 puanla şampiyon olarak tamamlayan Batman Petrolspor, 38. ve son hafta maçında sahasında Kepez Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Batman Petrolspor, rakibini 6-0 yenmeyi başardı.
Şampiyonluğunu daha önce ilan eden Batman Petrolspor, karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle kupasına kavuştu. Törenin ardından futbolcular, Trendyol 1. Lig'e yükselmenin sevincini taraftarlarıyla birlikte yaşadı.
Kupa töreninde Batman Petrolspor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri, teknik heyet, futbolcular ve kulübe destek veren isimlere Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, Vali Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve protokol üyeleri tarafından madalya verildi.
Futbolcular, şampiyonluk kupasını protokol üyeleriyle birlikte kaldırdı.