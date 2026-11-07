Samsunspor 8 maç sonra kazandı! Kırmızı-beyazlılar, Konyaspor'u yendi

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Samsunspor ile TÜMOSAN Konyaspor, Samsun'da kozlarını paylaştı.

Ev sahibi Samsunspor, mücadelenin 39. dakikasında öne geçti. Kırmızı-beyazlılarda Coulibaly'in pasında Sekongo plase bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve skor 1-0 oldu.

İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmadı ve devre arasına Samsunspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve Samsunspor, sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Samsunspor, bu sonuçla ligdeki 8 maçlık yenilgi serisine son vererek 2. galibiyetini aldı ve puanını 7'ye yükseltti. Konyaspor ise ligdeki 7. yenilgisini yaşayarak 8 puanda kaldı.

Samsunspor, Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. TÜMOSAN Konyaspor ise 12. hafta maçında 22 Kasım Pazar günü sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.