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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 18:29
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 18:29

Samsunspor 8 maç sonra kazandı! Kırmızı-beyazlılar, Konyaspor'u yendi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor ile TÜMOSAN Konyaspor, Samsun'da karşılaştı. Samsunspor, mücadeleyi ilk yarıda attığı tek golle kazanarak ligde 8 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı ve puanını 7'ye yükseltti. Konyaspor ise ligdeki üst üste 2. yenilgisini yaşayarak 8 puanda kaldı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Samsunspor 8 maç sonra kazandı! Kırmızı-beyazlılar, Konyaspor'u yendi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 18:29
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 18:29

'de 11. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde ile , 'da kozlarını paylaştı.

Samsunspor 8 maç sonra kazandı! Kırmızı-beyazlılar, Konyaspor'u yendi

Ev sahibi Samsunspor, mücadelenin 39. dakikasında öne geçti. Kırmızı-beyazlılarda Coulibaly'in pasında Sekongo plase bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve skor 1-0 oldu.

Samsunspor 8 maç sonra kazandı! Kırmızı-beyazlılar, Konyaspor'u yendi

İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmadı ve devre arasına Samsunspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Samsunspor 8 maç sonra kazandı! Kırmızı-beyazlılar, Konyaspor'u yendi

Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve Samsunspor, sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Samsunspor 8 maç sonra kazandı! Kırmızı-beyazlılar, Konyaspor'u yendi

Samsunspor, bu sonuçla ligdeki 8 maçlık yenilgi serisine son vererek 2. galibiyetini aldı ve puanını 7'ye yükseltti. Konyaspor ise ligdeki 7. yenilgisini yaşayarak 8 puanda kaldı.

Samsunspor, Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda 'a konuk olacak. TÜMOSAN Konyaspor ise 12. hafta maçında 22 Kasım Pazar günü sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

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#galatasaray
#Samsun
#Futbol
#trendyol süper lig
#samsunspor
#tümosan konyaspor
#Spor
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