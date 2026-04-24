Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, hakemlere isyan edip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor'a penaltı atışları sonucu elendikleri maçın hakemi Atilla Karaoğlan'a sert tepki gösterdi. TFF ve MHK'nin bilerek Karaoğlan'ı atadığını savunan Yüksel Yıldırım, "TFF'yi ve MHK'yi kutluyorum. Bilerek bu hakemi buraya gönderdiler. Bizi doğradı" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da çağrı yapan Yıldırım, "Artık bu futbola da bir neşter vurun" dedi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.04.2026
saat ikonu 03:57
|
GÜNCELLEME:
24.04.2026
saat ikonu 04:18

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Samsunspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma bölümleri golsüz biten maçta Trabzonspor penaltı atışları sonucu rakibini 3-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

YÜKSEL YILDIRIM İSYAN ETTİ

Kupaya veda ederek Avrupa umutları suya düşen Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım maç sonunda yaptığı değerlendirmede Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan'a sert sözlerle tepki gösterdi.

"TFF VE MHK'Yİ TEBRİK EDİYORUM"

Sözlerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak başlayan Yüksel Yıldırım, "Bugün çocuklara güzel bir hediye etmek istedik, turu geçerek. Çok istedik, olmadı. Olmamasının tek bir sebebi herkesin gördüğü gibi hakem faktörü. Ben buradan TFF'yi ve MHK'yi kutluyorum. Bravo, tebrik ederim." dedi.

Hakem kararlarını eleştiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"BİLEREK BU HAKEMİ GÖNDERDİLER"

"Üç hafta önce Rize'de aynı hakem bizi doğradı. Faul yapıldı, faulün ardından gol yedik. Hocamız 18 senedir dünyada bir sürü yerde takım çalıştırmış. 4. hakemin koluna şöyle dokundu. 'Bu ne?' dedi. Kırmızı kartla gönderildi. Çünkü hakem art niyetli biriydi. Buradan açık ve net söylüyorum. Yani biz artık MHK'yi kesinlikle tanımıyoruz. Kendisine Ferhat hocama defalarca yazdım. Bir kere bana cevap vermedi geri dönüp. Kibarlık yapmadı ama işi olunca arıyorlar. Ben bunları bir kenara yazıyorum, açık ve net söylüyorum. Bugün bu Samsunspor camiasının bu mutlu gününü rezil etti. Bilerek bu hakemi buraya gönderdiler. Biz gerekli uyarıyı yaptık kulüp olarak. Hocanın takdirlerini gördünüz. Yere düşen her Trabzonlu için faul çaldı. Bize de tam tersi. Bütün her şeyi Trabzon tarafına kullandı. Açık ve net hakem faktörü vardı. Bugün benim oyuncularım aslanlar gibi mücadele etti. 10 kişi bıraktı bize hakem. Tebrik ederim."

Yıldırım, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın konuştuğunu bugün de kendisinin konuşacağı belirterek, şunları kaydetti:

"ATİLLA KARAOĞLAN SAMSUNSPOR'U DOĞRADI"

"Biz de artık büyük bir takım olma yolunda adımlarımızı atıyorduk ama demek ki biz doğru yoldayız. Bugün Samsunspor gösterdi. Trabzon karşısında biz yenilmedik arkadaşlar. Bizi hakem de yenemedi bugün. Onun için ben tüm oyuncularımı kutluyorum. Penaltılarda maalesef yapamadık çünkü tecrübemiz yok. Çocuklar biraz daha yani şanslı mı desem, biraz daha dikkatli mi desem belki bir şansımız olacaktı. Olmadı.

Çok üzgünüm, inanılmaz üzgünüm çünkü Samsunspor bütün sezon Türkiye'yi medarıiftihar edilecek bir şekilde Avrupa'da temsil etti. Biz bunun devamını yapmak istedik. Diğer takımların 5 senede aldığı ülke puanını biz 1 senede aldık. Tüm Türkiye'ye gösterdik. İnanılmaz istekliydik. Önümüzdeki sene bunun daha iyisini de yapacağımızı düşünüyorduk. Onun için bizim bir tane hedefimiz vardı. Kupadan Avrupa'ya gitmekti. Bugün Atilla Karaoğlan onu da yedi. Ona selam ediyorum. Bizi bugün Türkiye'de 85 milyonun huzurunda doğradı. Doğradı. Eyyamcı olduğunu televizyonlarda duyuyordum. Dinliyordum eski hakemlerden, inanmıyordum. Ama Rize maçında gördüm, şimdi burada gördüm, gözlerimle gördüm, canlı gördüm bugün.

"BİZİ HAKEMLE YENDİLER"

Ben bunu kabullenemiyorum. Yani bir takımın geleceğiyle böyle oynayamazsınız. Biz Trabzonspor gibi ligin üçüncüsü değiliz. Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Bunu da söyledik. Bunun yolu bizim için kupaydı ama bizi bugün hakemle yendiler. Helal olsun diyorum."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÇAĞRI YAPTI

"Ben buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, böyle olmaz, artık bu futbola da bir neşter vur Sayın Cumhurbaşkanım." diyen Yıldırım, "Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bas bas bağırıyor. Bütün Anadolu takımları bağırıyor. Bizim sesimizi duyan yok. Ben buradan söylüyorum ya neden korkuyoruz, bu hakemlerin dokunulmazlığı mı var anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Bütün televizyonlar her hafta sonu hakem konuşuyor, maç konuşmuyorlar. MHK bu hakemi gönderiyor, biz Rize maçından sonra bu hakem için neler yazdık çizdik ya hocamızın bir kola dokunuşunun videosunu attık dedik ki 'bunda nasıl kırmızı kart oluyor' bir maç itiraz yaptık, 3 maç ceza verdiler. 3 maç bir kola dokunmaya. Benim için Türkiye'de futbol bitmiştir artık ya. Biz ne yapacağız? Yani ne yapmamız gerekiyor da bir adil düzen alacağız? İmkanı yok. Bu kadar televizyon kanalları konuşuyor. Dinleyen yok." ifadelerini kullandı.

MHK BAŞKANI'NA SERT TEPKİ: YETER ARTIK

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya da tepki gösteren Yüksel Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bunlara itibar eden yok. MHK'ye yazı yazıyorum. Bana diyor, Digitürk'te, beIN SPORTS'taki o üçlü trio için... 'Ya bırak onlar bizi hep sallayıp duruyor. Sen onları ciddiye mi alıyorsun?' Evet söylüyorum Ferhat hocam ciddiye alıyorum. Sen ciddiye al, öğren diyorum buradan ya. Hakemlerine seyrettir artık. Yaptığı hataları görün yeter. Bizim koca bir sezon verdiğimiz emeği yok ettiniz. Milyonlarca avro param gitti. Koca bir seneyi niye böyle ben kaybediyorum ya? 10 kişi bıraktın bizi 10 kişi aslanlar gibi mücadele ettik. 120 dakikanın sonunda biz yenilmedik Trabzon'a. Penaltılarda elendik ama yenilmedik. Bu hakem görevini yaptı. Kırmızı kart gösterdi ama Trabzon becerikli olup bize gerekeni yapamadı. Biz kendimiz yaptık. Penaltıları atamayınca elendik. Benim söyleyecek başka sözüm yok çünkü bugün utanç günü."

Adalet istediklerini dile getiren Yıldırım, hakem Atilla Karaoğlan'ın düdüğünü asması gerektiğini savundu.

