Samsunspor-Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Samsun'da oynanan maçta galip gelen taraf, adını yarı finale yazdırarak kupaya bir adım daha yaklaşacak.
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Coulibaly, Ntcham, Makoumbou, Yalçın Kayan, Holse, Ndiaye
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Ozan Tufan, Oulai, Zubkov, Augusto, Onuachu
1' Maç başladı.
3' Ceza sahasına giren Holse’nin pasında kale ağzında topla buluşan Yalçın’ın şutunda meşin yuvarlak az farkla direğin solundan auta çıktı.
28' Coulibaly’nin sağdan ortasında altıpas üzerinde topla buluşan Tomasson’un şutunda kaleci Onana meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla son anda kornere çeldi.
33' Ndiaye ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Holse’nin sol çaprazdan vuruşunda kaleci Onana topu iki hamlede kontrol etti
35' Pina’nın ortasında penaltı noktası üzerinde Augusto’nun şutunda kaleci Okan gole izin vermedi.
45' Maçta ilk yarı golsüz berabere bitti.
46' Maçta ikinci yarı başladı.
69' KIRMIZI KART! Samsunspor'da Cherif Ndiaye, Andre Onana'ya yaptığı faul nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
90' Maçta normal süre sona erdi. 0-0'lık beraberlik değişmediği için uzatmalar oynanacak.