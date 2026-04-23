Samsunspor-Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, Samsunspor'a konuk oluyor. İşte maçla ilgili detaylar ve canlı anlatım...

Samsunspor-Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
çeyrek finalinde ile karşı karşıya geliyor. Samsun'da oynanan maçta galip gelen taraf, adını yarı finale yazdırarak kupaya bir adım daha yaklaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor ve Samsunspor karşı karşıya geldi.
Maçın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
İlk yarıda Samsunspor'dan Yalçın ve Holse, Trabzonspor'dan ise Augusto'nun gollük pozisyonları auta çıktı veya kaleciler tarafından kurtarıldı.
İLK 11'LER

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Coulibaly, Ntcham, Makoumbou, Yalçın Kayan, Holse, Ndiaye

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Ozan Tufan, Oulai, Zubkov, Augusto, Onuachu

CANLI MAÇ ANLATIMI

1' Maç başladı.

3' Ceza sahasına giren Holse’nin pasında kale ağzında topla buluşan Yalçın’ın şutunda meşin yuvarlak az farkla direğin solundan auta çıktı.

28' Coulibaly’nin sağdan ortasında altıpas üzerinde topla buluşan Tomasson’un şutunda kaleci Onana meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla son anda kornere çeldi.

33' Ndiaye ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Holse’nin sol çaprazdan vuruşunda kaleci Onana topu iki hamlede kontrol etti

35' Pina’nın ortasında penaltı noktası üzerinde Augusto’nun şutunda kaleci Okan gole izin vermedi.

45' Maçta ilk yarı golsüz berabere bitti.

46' Maçta ikinci yarı başladı.

69' KIRMIZI KART! Samsunspor'da Cherif Ndiaye, Andre Onana'ya yaptığı faul nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

90' Maçta normal süre sona erdi. 0-0'lık beraberlik değişmediği için uzatmalar oynanacak.

