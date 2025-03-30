Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım

Reeder Samsunspor'da Yüksel Yıldırım'dan flaş açıklamalar geldi. Kasımpaşa maçını değerlendiren Yüksel Yıldırım, "Taraftarlardan özür diliyoruz. Kasımpaşa maçında saçma sapan bir oyun oynadık ve bu oyundan hepimiz utandık. Milli arayı bahane olarak göstermeyeceğiz. Bu mantıklı bir bahane olamaz ve bunu bahane olarak göstermek gerçekten doğru değil. Bugün aldığımız bu mağlubiyet asla bununla ilgili olamaz. Bizim acilen kendimize çekidüzen verip ve çok çalışıp geri kalan maçlarımızda Avrupa'ya gitmek için zorunlu puanları almamız lazım." ifadelerini kullandı.

AVRUPA HEDEFİ

Avrupa'ya gitmek istediklerini aktaran ve camianın bayramını kutlayan Yıldırım, "Teknik heyet ve takımın bunun için gerekli her şeyi yapacağından hiç kuşkum yok. Bu vesile ile Samsunspor camiasına güzel, mutlu bir bayram diliyorum; sağlıkla, mutlulukla, huzurla, Samsunspor'un başarılarıyla dolu hep birlikte daha nice güzel bayramları ve günleri görmemizi temenni ediyorum." dedi.