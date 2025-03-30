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 | Burak Ayaydın

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım "Saçma sapan durumdan biz de utandık"

Reeder Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, camianın bayramını kutladı ve Kasımpaşa maçını değerlendirdi. Saçma sapan bir oyun oynadıklarını dile getiren Yüksel Yıldırım, bu durumdan utandıklarını söyledi.

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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
30.03.2025
saat ikonu 11:59
|
GÜNCELLEME:
30.03.2025
saat ikonu 12:01

Reeder Samsunspor'da Yüksel Yıldırım'dan flaş açıklamalar geldi. Kasımpaşa maçını değerlendiren Yüksel Yıldırım, "Taraftarlardan özür diliyoruz. Kasımpaşa maçında saçma sapan bir oyun oynadık ve bu oyundan hepimiz utandık. Milli arayı bahane olarak göstermeyeceğiz. Bu mantıklı bir bahane olamaz ve bunu bahane olarak göstermek gerçekten doğru değil. Bugün aldığımız bu mağlubiyet asla bununla ilgili olamaz. Bizim acilen kendimize çekidüzen verip ve çok çalışıp geri kalan maçlarımızda Avrupa'ya gitmek için zorunlu puanları almamız lazım." ifadelerini kullandı.

BAŞKANIMIZ YÜKSEL YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA - Samsunspor Kulübü Derneği Resmi web sitesi

AVRUPA HEDEFİ

Avrupa'ya gitmek istediklerini aktaran ve camianın bayramını kutlayan Yıldırım, "Teknik heyet ve takımın bunun için gerekli her şeyi yapacağından hiç kuşkum yok. Bu vesile ile Samsunspor camiasına güzel, mutlu bir bayram diliyorum; sağlıkla, mutlulukla, huzurla, Samsunspor'un başarılarıyla dolu hep birlikte daha nice güzel bayramları ve günleri görmemizi temenni ediyorum." dedi.

Sıkça Sorulan Sorular

KASIMPAŞA MAÇI NASIL SONUÇLANMIŞTI?
Reeder Samsunspor, kendi sahasında Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olmuştu.
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ETİKETLER
#kasımpaşa
#samsunspor
#yüksel yıldırım
#Bayram Kutlaması
#Spor
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