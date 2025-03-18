Samsunspor, Fenerbahçe'yi TFF'ye şikayet etti

Samsunspor, Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylar nedeniyle TFF'ye resmi şikayette bulundu. Kulüp yönetimi, İrfan Can Kahveci'nin Marc Bola'nın boğazını sıktığını ve Fenerbahçeli bazı futbolcuların sportmenliğe aykırı hareketlerde bulunduğunu öne sürdü.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında İstanbul'da oynanan ve golsüz beraberlikle sona eren Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylara ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi şikayette bulundu.

Kulüp yönetimi, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin Samsunsporlu oyuncu Marc Bola'nın boğazını sıktığı ve Fenerbahçeli bazı futbolcuların da sportmenliğe aykırı hareketlerine dikkat çekilerek, olayın detaylı şekilde incelenmesi talep edildi.

Kulüp yönetimi ayrıca, TFF'yi adil bir karar vermeye ve gerekli disiplin süreçlerini başlatmaya davet etti.

"TFF'YE RESMİ BAŞVURUMUZU YAPTIK"

Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, "Oyuncumuz Marc Bola'ya bazı Fenerbahçeli oyuncuların saldırısı kameralar ile tespit edilmiştir. Kulüp olarak bu tür hadiselerin yaşanmaması ve bu saldırıyı gerçekleştiren futbolcuların cezalandırılması için TFF'ye resmi başvurumuzu yaptık." dedi.

Bilen, Avrupa Ligi hedefleri doğrultusunda 16 Mart Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe karşısına puan veya puanlar almak çıktıklarını ve oyuncularının iyi bir performans göstererek sahadan 1 puanla ayrıldıklarını hatırlattı.

Hakemin son düdüğü ile birlikte oyuncuları Marc Bola'ya Fenerbahçeli oyuncuların saldırıda bulunduğunu öne süren Bilen, "Oyuncumuz Marc Bola'ya bazı Fenerbahçeli oyuncuların saldırısı kameralar ile tespit edilmiştir. Kulüp olarak bu tür hadiselerin yaşanmaması ve bu saldırıyı gerçekleştiren futbolcuların cezalandırılması için TFF'ye resmi başvurumuzu yaptık. İnancımız TFF'nin hakkaniyetli davranarak bu oyunculara ceza vermesidir. Biz de bu konunun takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.