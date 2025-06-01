Samsunspor mucize yaşadı: Uzatmalarda üst üste goller geldi!

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Samsunspor ile Kayserispor karşılaştı. Lig tablosunda 3. sırada yer almak isteyen Samsunspor, son dakikalarda büyük bir mucize yaşadı ve ligi Beşiktaş'ın önünde bitirdi.

Trendyol Süper Lig'de Samsunspor, son dakika golleriyle Beşiktaş'ın önünde yer aldı. Karadeniz ekibi, kendi sahasında Kayserispor'u 2-1 ile geçti ve UEFA Avrupa Ligi için play off oynamaya hak kazandı.

SAMSUNSPOR UZATMA DAKİKALARINDA 2 GOL BULDU

Samsunspor 90+5'e kadar 1-0 geride götürdüğü maçı uzatmada bulduğu gollerle 2-1 kazandı. Karadeniz ekibinin golleri, 90+5'te Soner Aydoğdu ve 90+8'de Arbnor Muja'dan geldi. Esasen ise Samsunspor, aldığı bu kritik galibiyetle sezonu 64 puanla Beşiktaş'ın önünde 3. sırada bitirdi.