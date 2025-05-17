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Editor
 | Burak Ayaydın

Samsunspor'da imzalar atılıyor!

Trendyol Süper Lig'de Avrupa biletine hak kazanan Reeder Samsunspor, iç transfere yöneldi. Karadeniz ekibi, takımın yıldızı Olivier Ntcham ile yeniden masaya oturmaya karar verdi.

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Samsunspor'da imzalar atılıyor!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
17.05.2025
saat ikonu 18:27
|
GÜNCELLEME:
17.05.2025
saat ikonu 18:27

Reeder Samsunspor'da Avrupa biletiyle birlikte yeni planlamalar da başladı. Olivier Ntcham'ın performansından memnun olan kırmızı beyazlı yönetim, Kamerunlu orta saha ile sözleşme yenilemeye hazırlanıyor.

Samsunspor'da imzalar atılıyor!

SAMSUNSPOR'DA OLIVIER NTCHAM İMZASI

Africafoot'un haberine göre Karadeniz ekibi; 2 yıl önce kadrosuna kattığı Olivier Ntcham'ın 2026 yılında bitecek olan sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak için harekete geçti. Haber detayında, Ntcham'ın da Samsunspor'dan ayrılmayı düşünmediği ve gelecek sezon Avrupa arenasında yer alacak takımıyla sözleşme uzatmaya sıcak baktığı belirtildi.

Samsunspor'da imzalar atılıyor!

NTCHAM VE SAMSUNSPOR PERFORMANSI

Olivier Ntcham, kırmızı beyazlı formayla bu sezon 30 maça çıktı ve 6 gol ile 2 asistlik skor üretti.

Sıkça Sorulan Sorular

NTCHAM NEREDEN GELMİŞTİ?
29 yaşındaki futbolcu, 2023 yazında Swensea ile yollarını ayırmış ve Samsunspor ile anlaşmıştı.
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ETİKETLER
#trendyol süper lig
#samsunspor
#Transfer Haberleri
#Olivier Ntcham
#Spor
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