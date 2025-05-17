Samsunspor'da imzalar atılıyor!

Reeder Samsunspor'da Avrupa biletiyle birlikte yeni planlamalar da başladı. Olivier Ntcham'ın performansından memnun olan kırmızı beyazlı yönetim, Kamerunlu orta saha ile sözleşme yenilemeye hazırlanıyor.

SAMSUNSPOR'DA OLIVIER NTCHAM İMZASI

Africafoot'un haberine göre Karadeniz ekibi; 2 yıl önce kadrosuna kattığı Olivier Ntcham'ın 2026 yılında bitecek olan sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak için harekete geçti. Haber detayında, Ntcham'ın da Samsunspor'dan ayrılmayı düşünmediği ve gelecek sezon Avrupa arenasında yer alacak takımıyla sözleşme uzatmaya sıcak baktığı belirtildi.

NTCHAM VE SAMSUNSPOR PERFORMANSI

Olivier Ntcham, kırmızı beyazlı formayla bu sezon 30 maça çıktı ve 6 gol ile 2 asistlik skor üretti.