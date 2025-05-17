Samsunspor'da imzalar atılıyor!

Trendyol Süper Lig'de Avrupa biletine hak kazanan Reeder Samsunspor, iç transfere yöneldi. Karadeniz ekibi, takımın yıldızı Olivier Ntcham ile yeniden masaya oturmaya karar verdi.
Reeder Samsunspor'da Avrupa biletiyle birlikte yeni planlamalar da başladı. Olivier Ntcham'ın performansından memnun olan kırmızı beyazlı yönetim, Kamerunlu orta saha ile sözleşme yenilemeye hazırlanıyor.
Africafoot'un haberine göre Karadeniz ekibi; 2 yıl önce kadrosuna kattığı Olivier Ntcham'ın 2026 yılında bitecek olan sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak için harekete geçti. Haber detayında, Ntcham'ın da Samsunspor'dan ayrılmayı düşünmediği ve gelecek sezon Avrupa arenasında yer alacak takımıyla sözleşme uzatmaya sıcak baktığı belirtildi.
Olivier Ntcham, kırmızı beyazlı formayla bu sezon 30 maça çıktı ve 6 gol ile 2 asistlik skor üretti.