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 | Eyüp Ensar Yeşil

Samsunspor'da Serdar Dursun ihtimali!

Trendyol Süper Lig'de adım adım hedefe koşan Samsunspor, sezon sonu UEFA Avrupa Lig'inde boy göstermek istiyor. Gelecek sezon planlamalarını yapan Karadeniz ekibi gol yollarında Holse, Mouandilmandji ve Dimata gibi tehlikeli forvetleri olmasına rağmen önemli bir golcü kadrosuna takviye yapmak istiyor. İran ekibi Persepolis forması giyen Serdar Dursun transfer listesinin ilk sırasında yer alan isim.

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Samsunspor'da Serdar Dursun ihtimali!
KAYNAK:
Eyüp Ensar Yeşil
|
GİRİŞ:
30.03.2025
saat ikonu 23:24
|
GÜNCELLEME:
30.03.2025
saat ikonu 23:29

Bu sezon Süper Lig'deki harika çıkışını sürdüren Samsunspor, gözünü Avrupa kupalarına dikti. Karadeniz temsilcisi, puan tablosundaki yerini koruyarak iddiasını artırmayı ve Avrupa'ya katılma hakkını kazanabilmek için kadrosuna önemli bir golcüyü takviye yapmayı hedefliyor. Bu doğrultuda, transfer listesine eski Fenerbahçeli golcü Serdar Dursun eklendi.

Serdar Dursun attı, Persepolis kazandı! - Gazikent27 - Son Dakika Haberler

SERDAR DURSUN PERSEPOLİS'TE HARİKA BİR SEZON GEÇİRİYOR

İran takımı Persepolis'te harika bir dönem geçiren Serdar Dursun şuan için 8 maça çıktı ve 3 gol kaydetti. Fenerbahçe'den eski teknik direktörü İsmaik Kartal'ın referans olması ile Asya temsilcisine transfer olan Serdar Dursun'un sezon sonunda Süper Lig takımlarıyla transfer görüşmesi yapması bekleniyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Serdar Dursun kimdir?
Serdar Dursun, santrfor mevkiinde oynayan, Almanya'da yetişmiş Türk millî futbolcudur. Basra Körfezi Premiyer Ligi takımlarından BF Perspolis'de forma giymektedir.
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#Spor
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