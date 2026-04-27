Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Ligde haftanın kapanış gününde Corendon Alanyaspor ile Samsunspor, Antalya'da kozlarını paylaştı. Samsunspor, ilk yarısını 2-0 önde kapattığı mücadeleyi 3-2 kazanmayı başardı. Samsunspor bu sonuçla puanını 45'e yükseltirken Alanyaspor ise 33 puanda kaldı.

HABERİN ÖZETİ Samsunspor'da Thorsten Fink, Alanyaspor galibiyetini değerlendirdi Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Corendon Alanyaspor'u 3-2 mağlup eden Samsunspor'da teknik direktör Thorsten Fink, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Samsunspor, Alanyaspor karşısında ilk yarısını 2-0 önde kapattığı mücadeleyi 3-2 kazandı. Teknik direktör Thorsten Fink, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 120 dakikalık maçın ardından farklı bir kadroyla çıktıklarını ve buna rağmen iyi performans gösterdiklerini belirtti. Fink, Alanyaspor'un ligde kalmayı garantilemek adına puan ihtiyacı olduğunu ve kendi takımlarının toplu ve topsuz alanda iyi işler yaptığını söyledi. Maçın ilk golünden sonra ikinci golü de bulduklarını ve Mouandilmadji ile farkı üçe çıkardıklarını aktaran Fink, son 3-4 dakikanın kendileri adına iyi geçmediğini ve iki gol yediklerini kaydetti. Fink, bu maçta çok fazla süre bulmamış oyunculara forma verdiğini ve şimdi Galatasaray karşılaşmasına hazırlanacaklarını dile getirdi.

Samsunspor'da teknik direktör Thorsten Fink, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Fink, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki maç nedeniyle bugün farklı bir kadroyla sahaya çıktıklarını söyledi.

Bir önceki maça göre kadroda 9 değişiklik yaptıklarını anlatan Fink, "Özellikle kupadaki 120 dakikalık bir maçın ardından lig maçı oynamak kolay değil. Sonuç olarak da sıcak havaya rağmen iyi bir performans gösterdiğimizi söyleyebilirim." dedi.

Fink, rakibin ligde kalmayı garantilemesi adına puan veya puanlara ihtiyacı olduğunu belirterek, "Hem toplu hem topsuz zamanlarda çok iyi işler yaptığımızı söyleyebilirim. Uzun bir aradan sonra buradan almış olduğumuz ilk galibiyet. O sebepten dolayı da çok mutluyuz." diye konuştu.

"SON 3-4 DAKİKA BİZİM ADIMIZA ÇOK İYİ GEÇMEDİ"

Oyunun kontrolünün tamamen kendilerinde olduğunu dile getiren Fink, bu sırada da fırsatlar yakaladıklarını ifade etti.

Fink, karşılaşmanın ilk golünün ardından ikinci golü de bulduklarını hatırlatarak, sonrasında Mouandilmadji ile de farkı üçe çıkardıklarını kaydetti. Ardından pozisyonlar da bulduklarını söyleyen Fink, şöyle konuştu:

"Tabii kalecinin de yapmış olduğu çok kritik kurtarışlar vardı. belki daha erken golleri bulup maçı kopartabilirdik ama ne yazık ki onları gerçekleştiremedik. Negatif olan şey ve konuşmamız gereken bir şey de son 3-4 dakika özellikle bizim adımıza çok iyi geçmedi ve iki gol yedik."

"GALATASARAY KARŞILAŞMASINA HAZIRLANACAĞIZ"

Fink, bu maçta çok fazla süre bulmamış oyunculara forma verdiğini dile getirerek, "Tabii gol yemeden karşılaşmayı tamamlamak çok önemliydi. Ama ne yazık ki bugün bunu gerçekleştiremedik. Şimdi Galatasaray karşılaşmasına hazırlanacağız. Çok iyi bir atmosfer bizi bekliyor. Taraftarımız da arkamızda olacak. O karşılaşmada da elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.