Trendyol Süper Lig'de 31. haftanın kapanış gününde Corendon Alanyaspor ile Samsunspor, Alanya Oba Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

HABERİN ÖZETİ 5 gollü maçta kazanan Samsunspor! Kırmızı-beyazlılar, Alanya deplasmanından 3 puanla döndü Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor ile Samsunspor arasında oynanan ve 5 gollü geçen mücadelede Samsunspor, deplasmanda 3-2 galip geldi. Samsunspor, Elayis Tavşan'ın 37. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Ntcham, 39. dakikada farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 Samsunspor lehine sona erdi. Mouandilmadji, 90+2. dakikada attığı golle skoru 3-0'a taşıdı. Alanyaspor, Güven Yalçın (90+6) ve Meschack'ın (90+7) golleriyle farkı 2'ye indirse de maçtan mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Samsunspor puanını 45'e, Alanyaspor ise 33 puanda kaldı.

Maçın 11. dakikasında Alanyaspor gole yaklaştı. Akdeniz ekibinin sağ kanattan Hadergjonaj ile kullandığı köşe vuruşunda top rakip savunma oyuncularından sekerek Janvier'e geldi. Janvier'in gelişine sert volesinde kaleci İrfan Can Eğribayat topu güçlükle kornere çeldi.

Samsunspor, mücadelenin 37. dakikasında öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Diabete'nin pasında ceza sahası önünde topla buluşan Elayis Tavşan'ın sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu ve skor 1-0 oldu.

Karşılaşmanın 39. dakikasında konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Mouandilmadji'nin pasında penaltı noktasında topla buluşan Ntcham'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve durum 2-0'a geldi.

İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmadı ve devre arasına Samsunspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Samsunspor, 71. dakikada gole yaklaştı. Merkezden gelişen atakta Holse'nin savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Mouandilmadji, Lima'dan sıyrılarak kaleci Victor ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Victor açılarak topu Mouandilmadji'nin ayağından alıp, tehlikeyi önledi.

90+2. dakikada Samsunspor farkı 3'e çıkarttı. Sol kanattan gelişen atakta Enes Albak'ın pasında topla buluşan Mouandilmadji'nin çaprazdan keleye gönderdiği şut ağlarla buluştu ve skor 3-0 oldu.

Ev sahibi Alanyaspor, mücadelenin 90+6. dakikasında farkı 2'ye indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Hadergjonaj'ın ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Güven Yalçın'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu ve durum 3-1'e geldi.

90+7. dakikada Alanyaspor bir gol daha buldu. Sol kanattan gelişen atakta topla son çizgiye inen Duarte'nin ortasında ön direkte Meschack topla buluştu. Meschack'ın topa gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 3-2 oldu.

Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Samsunspor, deplasmanda Alanyaspor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Samsunspor, bu sonuçla ligdeki 11. galibiyetini alarak puanını 45'e yükseltti. Alanyaspor ise ligdeki 10. yenilgisini yaşayarak 33 puanda kaldı.

Samsunspor, Süper Lig'in 32. haftasında 2 Mayıs Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Alanyaspor ise ligin 32. haftasında 3 Mayıs Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.