Samsunspor'dan Beşiktaş maçı sonrası hakeme tepki!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
18 Ocak 2025 21:33 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 21:34
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş evinde Samsunspor'u konuk etti. Maç sonu Karadeniz temsilcisi maçın hakemi hakkında sosyal medyadan paylaşım yaparak eleştirdi.
Beşiktaş ile deplasmanda 0-0'lık skorla berabere kalarak evine dönen Samsunspor, maçın sonu yaptığı paylaşımla maçın hakemine tepki gösterdi.
Karşılaşma sonu paylaşımında maçta kırmızı kart gören futbolcusu Ricky van Drongelen'in hakeme olan itirazını kullanan Samsunspor'un paylaşımı, taraftarları tarafından ilgi gördü.
İşte o paylaşım:
Kaynak: tgrthaber.com