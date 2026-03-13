Samsunspor'dan sosyal medya ültimatomu: 137 kişi tespit edildi vurgusu!

Samsunspor'dan adeta sosyal medya ültimatomu geldi. Kırmızı beyazlılar, kulüp yönetimini tehdit eden kişilere mesaj verdi.

- maçı sonrasında, Karadeniz ekibinin başkanı Avrupa mesaisinde kritik açıklamalar yapmış ve pek çok kişiden tepki görmüştü. An itibarıyla ise Samsunspor, süreçten hareketle sert söylemlerde bulunanları uyardı.

SAMSUNSPOR'DAN SOSYAL MEDYA ÜLTİMATOMU!

"Fenerbahçe müsabakası sonrası ve ilerleyen günlerde Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım ve İcra Kurulu Üyemiz ve Pazarlama Departman Başkanımız Sayın Zeycan Yıldırım hakkında hakaret ve tehdit içeren paylaşımlar titizlikle incelenmiştir.

Hukuk Departmanımızca şu ana kadar 137 kişi tespit edilmiş olup incelemeler devam etmektedir.

24 saat içerisinde paylaşımlarını kaldırıp özür dileyenler hakkında yeniden değerlendirme yapılacak; uymayanlar hakkında ise derhal Savcılık başvuruları yapılacaktır.

Kulüp avukatlarımız, bu tarz paylaşımlarda bulunan tüm kişilerin bizzat takipçisi olacaktır.

Saygılarımızla."

https://x.com/Samsunspor/status/2032480465026695408?s=20

Sıkça Sorulan Sorular

YÜKSEL YILDIRIM HANGİ SÖZLERİYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ?
Samsunspor başkanı, Rayo Vallecano mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulunmuş ve 'Fenerbahçe'ye kök söktürdük' söylemi üzerinden mesaj vermişti.
