Saras Jasikevicius'tan şampiyonluk açıklaması!

Fenerbahçe Beko'da Avrupa şampiyonluğuyla birlikte röportajlar gelmeye başladı. Fenerbahçe Beko Koçu Saras Jasikevicius, hislerini paylaştı.

KOÇ TAKIM OLMAKTAN BAHSETTİ

"Çok kalp kırıklığı yaşadım. Bu oyuncularla beraber başardım. Çok girdim maç içinde sahaya, duygusal olarak farklıydı. Oyuncularımı çok uyardım. Ayrıca Monaco'yu da çok tebrik ediyorum. Daha önce de söylemiştim, buraya gelen her takım kazanabilirdi. Monaco da kazanabilirdi, harika takım. Onlara da şapkayı çıkarıyoruz. Zor zamanlarım oldu. Buna hiç şüphe yok. Biz birlikte kaldık. Hep bir yolunu bulduk. Takım olarak hayatta kaldık. Ocaktan beri çok iyi oynadık."

https://x.com/FBBasketbol/status/1926717781946384459

FENERBAHÇE İKİNCİ KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

Fenerbahçe Beko, Saras ile ikinci Avrupa zaferini yaşadı.