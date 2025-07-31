Saul Niguez'den Trabzonspor sözleri: Büyük itiraf!

Saul Niguez, Trabzonspor kararının perde arkasını anlattı. Brezilya basınına konuşan deneyimli orta saha, aslında Karadeniz ekibinin daha iyi bir maaş verdiğini söyledi.

SAUL NIGUEZ'DEN TRABZONSPOR AÇIKLAMASI

Türkiye'ye gelme kararını iptal edip son anda Brezilya ekibi Flamengo'ya transfer olan futbolcu; "Trabzonspor'un teklifi Flamengo'nun teklifinden finansal olarak daha iyiydi. Ama durum karmaşıktı. Eşim hamileydi ve tek başıma gitmek zorunda kalacaktım. Sonunda ise ailemle birlikte farklı bir yol izlemeye karar verdik. Filipe Luis'in burada yedek kulübesinde olması, tercihimde büyük bir etkendi. Onun varlığı benim için önemliydi." dedi.

TRABZONSPOR'DA TRANSFER KRİTİKLERİ DEVAM EDİYOR

Halihazırda orta sahaya takviye yapmak isteyen bordo mavililer, transfer görüşmelerine devam ediyor.