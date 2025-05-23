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 | Burak Ayaydın

Selçuk İnan Süper Lig'e dönüyor: İstanbul ekibi devrede!

Selçuk İnan'ın Süper Lig'deki Gaziantep FK ayrılığının ardından ivedi şekilde Eyüpspor süreci başladı. Arda Turan'ın Ukrayna'ya gitme ihtimalini gözeten Eyüpspor, Gaziantep FK ile başarılı bir performans gösteren Selçuk İnan için temaslarda bulundu.

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Selçuk İnan Süper Lig'e dönüyor: İstanbul ekibi devrede!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
23.05.2025
saat ikonu 21:47
|
GÜNCELLEME:
23.05.2025
saat ikonu 21:47

Selçuk İnan, Eyüpspor ile Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. Arda Turan'ın Eyüpspor'a veda edeceği süreçte, İstanbul ekibinde Selçuk İnan ismi ön plana çıkarıldı. Genç hoca, görüşmelerin olumlu ilerlemesiyle birlikte Gaziantep FK hikâyesinin ardından hızlıca Süper Lig'e dönmüş olacak.

Selçuk İnan Süper Lig'e dönüyor: İstanbul ekibi devrede!

SELÇUK İNAN EYÜPSPOR İLE SÜPER LİG'E DÖNÜYOR

Selçuk İnan, Gaziantep FK ile başarılı bir dönem geçirdikten sonra istifa etmiş ve yeni bir sayfa açmak istediğini belirtmişti. Şu anda gelinen noktada ise Arda Turan ile yollarını ayırmaya hazırlanan Eyüpspor, Selçuk İnan için nabız yoklamaya başladı. İstanbul ekibi, yeni hoca bulma sürecini yaz kampından önce netleştirmek istiyor.

Selçuk İnan Süper Lig'e dönüyor: İstanbul ekibi devrede!

SELÇUK İNAN'IN GAZİANTEP FK PERFORMANSI

Gaziantep FK ile 48 mücadelede yer alan Selçuk İnan, maç başına 1.40 puan ortalaması tutturmuştu. Gaziantep FK'nın Süper Lig'de kalmasını sağlayan Selçuk İnan, sezon sonuna doğru ise kendi isteğiyle Gaziantep ekibinden ayrılmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

SELÇUK İNAN DAHA ÖNCE HANGİ TAKIMI ÇALIŞTIRMIŞTI?
Genç hoca, Gaziantep FK öncesinde Kasımpaşa'da görev almıştı.
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ETİKETLER
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#eyüpsor
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#selçuk inan
#Spor
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