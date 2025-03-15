Selçuk İnan'lı Gaziantep FK seriye bağladı! Yine kazandılar

Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK, kendi sahasında Bellona Kayserispor ile oynadı ve maçı 1-0 kazandı. İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta, Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golü 52. dakikada David Okereke kaydetti. Kırmızı siyahlılar, Trendyol Süper Lig'de üst üste 3. galibiyetini aldı ve 38 puanla 6. sıraya yükseldi. 27 puanda kalan Kayserispor ise 17. basamakta bulunuyor.

SELÇUK İNAN'DAN MAÇ SONUNDA AÇIKLAMA

Başarılı çalıştırıcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "İki takım da maçı kazanmak için mücadele etti. En azından bunu sahada gösterdi. İki takım da pozisyonlara girdi ve nihayetinde kazanan taraf biz olduğumuz için çok mutluyum. Sakatlarımız, cezalı olanlar, hasta olanlar vardı ama sahada olanlar fazlasıyla mücadele ederek maçı kazanmasını bildi, son dönem mücadele ve performansları için oyuncularımı kutluyorum. Bizim güvenimizi hiçbir zaman boşa çıkarmadılar onlara teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

https://x.com/GaziantepFK/status/1900887175278817615