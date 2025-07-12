Selçuk Şahin Eyüpspor'daki hedeflerini anlattı!

Eyüpspor'da Arda Turan'dan sonra Selçuk Şahin dönemi başlamıştı. Genç hoca, Eyüpspor ile yapmak istediklerine dair kritik noktaların altını çizdi.

SELÇUK ŞAHİN'DEN EYÜPSPOR DEĞERLENDİRMESİ

"Net olarak söylemek gerekirse; topa sahip olan, topun kıymetini bilen ve oyunun her anında planı olan bir takım istiyoruz. Baskıya çok önem veriyorum. Sahanın her yerinde baskı kurabilecek, dinamik ve iyi oyunculardan kurulu bir ekip oluşturmayı hedefliyorum. Mesela Arda Turan, Eyüpspor'da çok başarılı işler yaptı. Tabii Shakhtar'da da başarılar diliyorum. Doğru bir oyun anlayışına sahip ve inandığı sistemden şaşmıyor. Burada da benzer bir oyun planı olacak, bunu nasıl geliştirebileceğimizi çalışıyoruz."