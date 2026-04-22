Beşiktaş’ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy ile ilgili transferde yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçen yaz Cagliari'ye kiralık olarak gönderilen genç oyuncu istediği süreleri bulamıyor.

HABERİN ÖZETİ Semih Kılıçsoy için ya tamam ya devam! Cagliari rakamı çekti, Beşiktaş kapıyı kapatıyor Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy'un Cagliari'deki geleceği bonservis pazarlığı nedeniyle belirsizliğini koruyor. Semih Kılıçsoy, Cagliari'ye kiralık gönderildi ancak istediği süreleri bulamıyor. Cagliari, 12 milyon euroluk satın alma opsiyonunu düşürmeye çalışıyor ve son rakamın 10 milyon euro olduğu iddia ediliyor. Beşiktaş, 12 milyon euronun altına inmeyi istemiyor. Ya opsiyon kullanılacak ya da Semih Kılıçsoy Beşiktaş'a geri dönecek. Teknik direktör Sergen Yalçın, Semih'in dönmesi halinde kendisini takımda değerlendirmek istiyor.

İtalyan ekibinin oynadığı Cremonese ve Inter maçlarında kulübeden çıkamayan Semih, en son 5 hafta önce 11'de görev yaptı.

BONSERVİS DÜŞÜRME ÇABASI

Cagliari, Semih Kılıçsoy’un 12 milyon euroluk opsiyonunun kullanılacağını defalarca açıklamasına rağmen son günlerde bonservis rakamını düşürme arayışına girdi. Transfer için en son belirlenen rakamın 10 milyon euro olduğu iddia ediliyor. Beşiktaş’ın ise 12 milyon euronun altına inmek istemiyor.

BEŞİKTAŞ’A GERİ DÖNECEK!

Ya sözleşmede yazdığı haliyle opsiyon kullanılacak ya da 20 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'a geri dönecek.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da Semih'in dönmesi halinde kendisini takım içerisinde değerlendirmek istediği aktarıldı.