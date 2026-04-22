 | Murat Makas

Semih Kılıçsoy için ya tamam ya devam! Cagliari rakamı çekti, Beşiktaş kapıyı kapatıyor

Cagliari, Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy için bonservis bedelini indirmeye çalışıyor. Beşiktaş'ın ise belirlenen rakamların altına inmeyeceği belirtildi. Semih Kılıçsoy transfer edilmemesi halinde Beşiktaş'a geri dönecek.

Semih Kılıçsoy için ya tamam ya devam! Cagliari rakamı çekti, Beşiktaş kapıyı kapatıyor
22.04.2026
11:50
22.04.2026
Beşiktaş'ın genç yıldızı ile ilgili transferde yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçen yaz Cagliari'ye kiralık olarak gönderilen genç oyuncu istediği süreleri bulamıyor.

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy'un Cagliari'deki geleceği bonservis pazarlığı nedeniyle belirsizliğini koruyor.
Semih Kılıçsoy, Cagliari'ye kiralık gönderildi ancak istediği süreleri bulamıyor.
Cagliari, 12 milyon euroluk satın alma opsiyonunu düşürmeye çalışıyor ve son rakamın 10 milyon euro olduğu iddia ediliyor.
Beşiktaş, 12 milyon euronun altına inmeyi istemiyor.
Ya opsiyon kullanılacak ya da Semih Kılıçsoy Beşiktaş'a geri dönecek.
Teknik direktör Sergen Yalçın, Semih'in dönmesi halinde kendisini takımda değerlendirmek istiyor.
İtalyan ekibinin oynadığı Cremonese ve Inter maçlarında kulübeden çıkamayan Semih, en son 5 hafta önce 11'de görev yaptı.

BONSERVİS DÜŞÜRME ÇABASI

Cagliari, Semih Kılıçsoy'un 12 milyon euroluk opsiyonunun kullanılacağını defalarca açıklamasına rağmen son günlerde rakamını düşürme arayışına girdi. Semih Kılıçsoy için en son belirlenen rakamın 10 milyon euro olduğu iddia ediliyor. Beşiktaş'ın ise 12 milyon euronun altına inmek istemiyor.

BEŞİKTAŞ’A GERİ DÖNECEK!

Ya sözleşmede yazdığı haliyle opsiyon kullanılacak ya da 20 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'a geri dönecek.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da Semih'in dönmesi halinde kendisini takım içerisinde değerlendirmek istediği aktarıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'ta savunmaya dünya çapında takviye! PSG'nin kaptanına kanca: Yıldız stoper geliyor...
