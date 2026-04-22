Semih Kılıçsoy için ya tamam ya devam! Cagliari rakamı çekti, Beşiktaş kapıyı kapatıyor

Beşiktaş’ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy ile ilgili transferde yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçen yaz Cagliari'ye kiralık olarak gönderilen genç oyuncu istediği süreleri bulamıyor.
İtalyan ekibinin oynadığı Cremonese ve Inter maçlarında kulübeden çıkamayan Semih, en son 5 hafta önce 11'de görev yaptı.
Cagliari, Semih Kılıçsoy’un 12 milyon euroluk opsiyonunun kullanılacağını defalarca açıklamasına rağmen son günlerde bonservis rakamını düşürme arayışına girdi. Transfer için en son belirlenen rakamın 10 milyon euro olduğu iddia ediliyor. Beşiktaş’ın ise 12 milyon euronun altına inmek istemiyor.
Ya sözleşmede yazdığı haliyle opsiyon kullanılacak ya da 20 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'a geri dönecek.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da Semih'in dönmesi halinde kendisini takım içerisinde değerlendirmek istediği aktarıldı.