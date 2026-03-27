Semih Kılıçsoy, Ümit Milli Takım aday kadrosuna geçti

2026 FIFA Dünya Kupası play-off maçları için A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna davet edilen Semih Kılıçsoy, Romanya ile oynanan karşılaşmanın ardından Ümit Milli Takım aday kadrosuna geçiş yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası play-off maçları için A Milli Takım aday kadrosuna davet edilen Semih Kılıçsoy, dün Romanya ile oynanan karşılaşmanın ardından Ümit Milli Takım aday kadrosuna geçiş yaptı.

2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası finallerine gidebilmek için Hırvatistan ile grup liderliği mücadelesi veren ve maç fazlasıyla 1. sırada yer alan Ümit Milli Takımımız, rakibiyle 31 Mart'ta deplasmanda kritik öneme sahip bir müsabakaya çıkacak. Osijek kentindeki Opus Arena'da oynanacak maç TSİ 18.30'da başlayacak" denildi.