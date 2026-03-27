Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Semih Kılıçsoy, Ümit Milli Takım aday kadrosuna geçti

A Milli Takım aday kadrosuna davet edilen Semih Kılıçsoy, dün Romanya ile oynanan karşılaşmanın ardından Ümit Milli Takım aday kadrosuna geçiş yaptı. Hırvatistan ile grup liderliği mücadelesi veren ve maç fazlasıyla 1. sırada yer alan Ümit Milli Takımımız, rakibiyle 31 Mart'ta deplasmanda kritik öneme sahip bir müsabakaya çıkacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 16:12
|
GÜNCELLEME:
27.03.2026
saat ikonu 16:14

2026 play-off maçları için A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna davet edilen , Romanya ile oynanan karşılaşmanın ardından Ümit Milli Takım aday kadrosuna geçiş yaptı.

HABERİN ÖZETİ

Semih Kılıçsoy, Ümit Milli Takım aday kadrosuna geçti

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
2026 FIFA Dünya Kupası play-off maçları için A Milli Takım aday kadrosuna davet edilen Semih Kılıçsoy, Romanya maçı sonrası Ümit Milli Takım'a geçiş yaptı.
Semih Kılıçsoy, A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası play-off maçları aday kadrosundan Ümit Milli Takım aday kadrosuna geçti.
Ümit Milli Takım, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası finalleri için Hırvatistan ile grup liderliği mücadelesi veriyor.
Ümit Milli Takım, Hırvatistan ile 31 Mart'ta Osijek'te saat 18.30'da deplasmanda kritik bir maç yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası play-off maçları için aday kadrosuna davet edilen Semih Kılıçsoy, dün Romanya ile oynanan karşılaşmanın ardından Ümit Milli Takım aday kadrosuna geçiş yaptı.

HIRVATİSTAN MAÇI KRİTİK

2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası finallerine gidebilmek için Hırvatistan ile grup liderliği mücadelesi veren ve maç fazlasıyla 1. sırada yer alan Ümit Milli Takımımız, rakibiyle 31 Mart'ta deplasmanda kritik öneme sahip bir müsabakaya çıkacak. Osijek kentindeki Opus Arena'da oynanacak maç TSİ 18.30'da başlayacak" denildi.

ETİKETLER
#a milli takım
#Semih Kılıçsoy
#fıfa dünya kupası
#ümit millî takım
#Uefa Avrupa U21 Şampiyonası
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.