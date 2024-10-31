Semih Şentürk Barselona'da saldırıya uğradı: Birini kurtardı, diğerini kaptırdı

31 Ekim 2024 21:53 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 21:55

Eski milli futbolcu Semih Şentürk İspanya tatilinde kapkaç saldırısına uğradı. Son olarak Barcelona'nın Camp Nou stadını gezerek görüntüler paylaşan Şentürk, taksiye yanında eşiyle birlikte taksiye binerken neye uğradığını şaşırdı.

Fenerbahçe ve milli takımın unutulmaz futbolcusu nöbetçi golcü Semih Şentürk, İspanya​ tatilinde kapkaça uğradı. Şentürk'ün kapkaççıya dirense de eşyalarından birini çaldırdığı öğrenildi.

Barcelona'nın Camp Nou stadını gezen ve paylaşımlar yapan Şentürk, eşi ve arkadaşıyla taksiye binmek isterken yolu kesildi. Patronlar Dünyası'nın haberine göre kapkaççı çantasını almak için uğraştı ancak Şentürk'ün direnmesi sayesinde başarılı olamadı. Kapkaççı Şentürk'ün saatini çalarak kayıplara karıştı.