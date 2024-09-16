Şenol Güneş'in gömleği derbiye damga vurdu! Fiyatı ve markası ortaya çıktı
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün akşam Beşiktaş maçındaki tarzıyla dikkat çekti. Şenol Güneş'in giydiği gömlek sosyal medyada çok konuşuldu. Deneyimli hocanın dev maça özel seçtiği bordo mavi renklerdeki gömleğinin fiyatı ortaya çıktı.
Süper Lig'in 5. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Bordo mavililer, büyük bölümünü 10 kişi oynadığı dev maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in giydiği gömlek sosyal medyada gündem oldu.
Ev sahibi ekip maçın 17. dakikasında Okay Yokuşlu ile öne geçti. Beşiktaş'ın beraberlik golünü 39. dakikada Gedson Fernandes kaydetti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
ŞENOL GÜNEŞ İLK MAÇINDA ESKİ TAKIMINA KARŞI
Türk futbol tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden Şenol Güneş, yıllar sonra yeniden Trabzonspor'un başına geçti. Deneyimli hoca bordo mavili ekipteki yeni döneminin ilk maçına eski takımı Beşiktaş karşısında çıktı.
ŞENOL GÜNEŞ BORDO MAVİ GÖMLEKLE KULÜBEDE
Trabzonspor taraftarı Şenol Güneş'i büyük bir coşkuyla karşılayıp kendisi için özel koreografi hazırladı. Genellikle maçlara takım elbiseyle çıkan 72 yaşındaki tecrübeli hoca, dev maça özel bordo ve mavi renklerde gömlek tercih etti.
SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU
Şenol Güneş'in gömlek seçimi gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı gömlekle ilgili yorumda bulundu.
GÖMLEĞİN MARKASI VE FİYATI ORTAYA ÇIKTI
Kısa sürede gömleği bulan sosyal medya kullanıcıları, gömleğin markasını ve fiyatını tespit etti. Gömleğin ünlü bir erkek giyim markası olduğu öğrenilirken, fiyatının ise 3 bin 950 TL'den 1975 TL'ye düştüğü ortaya çıktı.