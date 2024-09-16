Şenol Güneş'in gömleği derbiye damga vurdu! Fiyatı ve markası ortaya çıktı

16 Eylül 2024 10:24 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 10:44

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün akşam Beşiktaş maçındaki tarzıyla dikkat çekti. Şenol Güneş'in giydiği gömlek sosyal medyada çok konuşuldu. Deneyimli hocanın dev maça özel seçtiği bordo mavi renklerdeki gömleğinin fiyatı ortaya çıktı.

Süper Lig'in 5. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Trabzonspor​ sahasında Beşiktaş​'ı ağırladı. Bordo mavililer, büyük bölümünü 10 kişi oynadığı dev maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş​'in giydiği gömlek sosyal medyada gündem oldu.

Ev sahibi ekip maçın 17. dakikasında Okay Yokuşlu​ ile öne geçti. Beşiktaş'ın beraberlik golünü 39. dakikada Gedson Fernandes​ kaydetti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

ŞENOL GÜNEŞ İLK MAÇINDA ESKİ TAKIMINA KARŞI

Türk futbol tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden Şenol Güneş, yıllar sonra yeniden Trabzonspor'un başına geçti. Deneyimli hoca bordo mavili ekipteki yeni döneminin ilk maçına eski takımı Beşiktaş karşısında çıktı.

ŞENOL GÜNEŞ BORDO MAVİ GÖMLEKLE KULÜBEDE

Trabzonspor taraftarı Şenol Güneş'i büyük bir coşkuyla karşılayıp kendisi için özel koreografi hazırladı. Genellikle maçlara takım elbiseyle çıkan 72 yaşındaki tecrübeli hoca, dev maça özel bordo ve mavi renklerde gömlek tercih etti.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Şenol Güneş'in gömlek seçimi gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı gömlekle ilgili yorumda bulundu.

GÖMLEĞİN MARKASI VE FİYATI ORTAYA ÇIKTI

Kısa sürede gömleği bulan sosyal medya kullanıcıları, gömleğin markasını ve fiyatını tespit etti. Gömleğin ünlü bir erkek giyim markası olduğu öğrenilirken, fiyatının ise 3 bin 950 TL'den 1975 TL'ye düştüğü ortaya çıktı.