Serdal Adalı, Beşiktaş Başkanlığına aday olduğunu açıkladı!

09 Aralık 2024 19:38 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 19:39

Serdal Adalı, Beşiktaş'ta gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa aday olduğunu sosyal medya paylaşımıyla açıkladı.

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Beşiktaş​'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı kararı alınmasının ardından bir aday​ daha çıktı. Siyah-beyazlılarda Serdal Adalı​, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlık​ görevine aday olduğunu duyurdu.

Serdal Adalı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaşımızın son günlerde kamuoyu önünde maruz bırakıldığı durum ile karşılıklı olarak yapılan tüm suçlamalar; 121 yıllık tarihimizde eşi benzeri görülmemiş olayların yaşanmasına sebebiyet vermiştir.

Türk sporunun öncüsü, gözbebeği, en büyüğü olan Beşiktaş camiasına bugünleri yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur. Üstelik Beşiktaşımıza bugünleri yaşatanlar; "Biz beceremedik, özür dileriz" demek yerine bu yüce makama aday olmakta, son 1 senenin ödülünü bekler gibi Beşiktaşımızda göreve talip olmaktadırlar.

Sorumlular, önce yapılanların hesabını vermelidir.

Unutmayınız ki problemi, o problemi oluşturanlara çözemezsiniz! Camiamızın şahit olduğu bu ve buna benzer süreçleri bir daha yaşamamak, Beşiktaşımıza böyle günleri bir daha yaşatmamak için 29 Aralık 2024 tarihli Olağan Genel Kurulumuzda Beşiktaş Başkanlık makamına adayım. Beşiktaşımızın geleceğine ilişkin yol haritamızla ilgili bilgilendirmeyi 13 Aralık Cuma günü yapacağım basın toplantısıyla paylaşacağım."

Serdal Adalı daha önce Beşiktaş Kulübü'nde Asbaşkan ve Futbol Şube Sorumlusu olarak görev almıştı.

Beşiktaş'ta mevcut başkan Hüseyin Yücel de başkanlık seçiminde aday olduğunu açıklamıştı.