Serdar Dursun Persepolis yolunda!

30 Ocak 2025 19:37 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 19:43

İran takımı Persepolis, teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ı getirdikten sonra Türkiye'den futbolcu taraması yapmaya başladı. Kartal'ın raporu doğrultusunda Fenerbahçe'den eski öğrencisi Serdar Dursun ile yakın temasa geçildi.

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Milan Skriniar Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı!

Milan Skriniar Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı!

İsmail Kartal Fenerbahçe'den eski öğrencisi Serdar Dursun'u transfer ettiriyor.

Sports Digitale'in haberine göre; deneyimli teknik adamın çalıştırdığı Persepolis, Alanyaspor'la sözleşmesini feshetmeye hazırlanan tecrübeli golcü ile anlaşmaya vardı.