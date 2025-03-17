Serena Williams sonrasında Mirra Andreeva devrimi! Indian Wells'i Aryna Sabalenka’yı yenerek kazandı

Mirra Andreeva, tek kadınlar finalinde Aryna Sabalenka’yı; 2-6, 6-4 ve 6-3’lük setlerle 2-1 mağlup etti ve Indian Wells şampiyonu oldu. 17 yaşındaki Rus tenisçi, üç hafta önce de bir diğer WTA 1000 turnuvası olan Dubai Açık’ı kazanmıştı.

https://x.com/WTA/status/1901373948236865564

SERENA WILLIAMS SONRASINDA MIRRA ANDREEVA BAŞARDI

Andreeva, 17 yıl 309 gün ile geçtiğimiz 26 yıl içerisinde Indian Wells’i kazanan en genç kadın tenisçi oldu. Serena Williams, bu turnuvayı 1999’da kazandığında 17 yıl 283 gün yaşındaydı. Sabalenka’ya karşı aldığı galibiyetle beraber Mirra Andreeva, Dünya Sıralaması’nda ilk 10’da bulunan rakiplerine karşı oynamış olduğu son beş maçı da kazanmış oldu.