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Editor
 | Burak Ayaydın

Serena Williams sonrasında Mirra Andreeva devrimi! Indian Wells'i Aryna Sabalenka’yı yenerek kazandı

Indian Wells 2025'te Mirra Andreeva fırtınası yaşandı. Dünya 1 numarası Aryna Sabalenka’yı finalde yenen 17 yaşındaki Mirra Andreeva, Serena Williams sonrasında büyük bir sürprize imza attı.

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Serena Williams sonrasında Mirra Andreeva devrimi! Indian Wells'i Aryna Sabalenka’yı yenerek kazandı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
17.03.2025
saat ikonu 19:32
|
GÜNCELLEME:
17.03.2025
saat ikonu 19:35

Mirra Andreeva, tek kadınlar finalinde Aryna Sabalenka’yı; 2-6, 6-4 ve 6-3’lük setlerle 2-1 mağlup etti ve Indian Wells şampiyonu oldu. 17 yaşındaki Rus tenisçi, üç hafta önce de bir diğer WTA 1000 turnuvası olan Dubai Açık’ı kazanmıştı.

https://x.com/WTA/status/1901373948236865564

SERENA WILLIAMS SONRASINDA MIRRA ANDREEVA BAŞARDI

Andreeva, 17 yıl 309 gün ile geçtiğimiz 26 yıl içerisinde Indian Wells’i kazanan en genç kadın tenisçi oldu. Serena Williams, bu turnuvayı 1999’da kazandığında 17 yıl 283 gün yaşındaydı. Sabalenka’ya karşı aldığı galibiyetle beraber Mirra Andreeva, Dünya Sıralaması’nda ilk 10’da bulunan rakiplerine karşı oynamış olduğu son beş maçı da kazanmış oldu.

📸 AP/Mark J. Terrill

Sıkça Sorulan Sorular

INDİAN WELLS ERKEKLER FİNALİNİ KİM KAZANDI?
Jack Draper, Holger Rune’yi iki 6-2’lik set ile mağlup ederek bir Masters turnuvasındaki ilk şampiyonluğunu elde etti.
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ETİKETLER
#Serena Williams
#Mirra Andreeva
#Indian Wells
#Aryna Sabalenka
#Spor
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