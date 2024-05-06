Sergen Yalçın Antalyaspor'dan ayrılacağını açıkladı! Beşiktaş iddialarına cevap

06 May 2024 22:57 - Güncelleme : 06 May 2024 22:59

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuçla Pendikspor, kümede kalma umutlarını son 3 haftaya taşıdı.

Maçın ardından Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, geleceğiyle ilgili merak edilen soruları cevaplarken sezon sonu görevi bırakacağını açıkladı.

Sergen Yalçın yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki sene devam etmeme kararı aldım. Son 3 maç buradayım ama sonra yollarımız ayrılacak. Güzel bir birlikteliğimiz oldu." dedi.

BEŞİKTAŞ İDDİASINA CEVAP VERDİ

Beşiktaş ile ilgili çıkan iddiaları cevaplayan Yalçın, "Ben etik değerler gereği bir kulüpte çalışırken başka bir kulüple görüşme yapmıyorum. Lütfen çıkan haberlere itibar etmeyin. Ben teknik direktörüm, sezon bitince bir teklif gelirse oturur bakarız, şu ana kadar ciddi bir teklif gelmedi açıkçası." diyerek iddialara noktayı koydu.

HAKEME ELEŞTİRİ

Maçın hakemi hakkında konuşan Sergen Yalçın; "Tugay Kaan Numanoğlu gibi hakemler maç yönettiği sürece Türk futbolunun maalesef hiçbir güvenilirliği olması mümkün değil. Ben ömrümde bu kadar kötü hakem görmedim. İnanılmaz bir hakem." dedi.