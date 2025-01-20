Sergen Yalçın bahis iddiasına sert cevap verdi! Tümer Metin özür diledi

20 Ocak 2025 10:03 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 10:03

Teknik direktör ve yorumcu Sergen Yalçın, Tümer Metin'in ortaya attığı bahis iddialarına adeta ateş püskürdü. Sergen Yalçın'ın cevabı sonrası Tümer Metin sosyal medyadan özür mesajı paylaştı.

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Tümer Metin’in, Beşiktaş'ta aynı dönemde forma giydikleri Sergen Yalçın​ ile ilgili anlattığı soyunma odası anısı büyük tartışmalara yol açtı. Metin, Sergen Yalçın’ın bir maçta büyük bir kupon yaptığını iddia etti.

"Sergenle bir maçta oynuyoruz. Sergen attı, adele de attı denilen maç. Golü attı, sakatlandı ve maçtan çıktı. Devre arasında soyunma odasında şöyle bir konuşma yaşandı" diyen Metin, Yalçın'ın futbolculuk döneminde kendi maçlarına da bahis​ yaptığını söyledi.

Tümer Metin, iddiayı şöyle açıkladı:

"Soyunma odasında normalde çok konuşmaz. Bu maç için devre arasında herkese uyarılarda bulunmaya başladı. Aman dikkat edin, çok ileri çıkmayın şeklinde. Sergen ile bir an göz göze geldim. Çünkü Sergen'den gördüğümüz bir sahne değil. Yeni hoca geldi, herhalde kendini göstermek için böyle çabalıyor dedik ama gerçeği sonradan öğrendik. Büyük bir kupon yapmış, bütün maçlar tutmuş, bir tek bizim maç kalmış. Aman kaybetmeyelim kuponu diyor. Derdi orası yani."

Sergen Yalçın, Tümer Metin’in bahis iddiasına sert cevap verdi. Ekol TV'deki programında oldukça sinirli olduğu gözlenen Yalçın adeta ateş püskürdü.

SERGEN YALÇIN: REZİL RÜSVA EDERİM

"Bir daha benimle ilgili yalan yanlış hikaye anlatan olursa yemin ediyorum, rezil rüsva ederim" diyen Sergen Yalçın şöyle konuştu:

"Çok ağır konuşurum, altından kalkamazsınız ondan sonra. Gidin. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Ne iş yapıyorsanız yapın. Allah'a yakın bana da uzak olun. Artık bunlardan bıktım. Kimin ne hikayesi varsa benimle ilgili anlatsın. Ne anlatacaksa anlatsın. Bu konu da bitsin. Yalan yanlış hikayelerinizi anlatın ve bitsin. Ben de kurtulayım. 28 aydır hastanelerde dolaşıyorum. Kardeşim dün yine hastaneye yattı. Hastanelerde geziyoruz 28 aydır. Ailecek perişan olmuş durumdayız. Yeter kardeşim ya! Yeter yani! Yeter, bıkmadınız mı?"

TÜMER METİN ÖZÜR DİLEDİ

Tümer Metin ise sosyal medya hesabından özür mesajı paylaşarak, "Tamamen soyunma odasında yapılan bir esprinin buralara gelmiş olmasını üzüntü ve şaşkınlıkla karşıladığımı ve bu anlamda "eksikliğimi" kabul ettiğimi samimiyetle bilmenizi temenni eder, önce Sergen hocadan ve tüm kamu oyundan verdiğim meşguliyet için özür dilerim. Takdir sizlerin" dedi.